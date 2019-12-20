98-річного чоловіка королеви Єлизавети II госпіталізували: нові деталі

Чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа госпіталізували в медичний заклад. У Букінгемському палаці вже з'явилося офіційне підтвердження.

При цьому повідомляється, що 98-річний герцог Единбурзький потрапив у лікарню не по швидкій, і його госпіталізація у п'ятницю, 20 грудня, була плановою.

Принца Філіпа направили з Норфолка, де знаходиться одна з резиденцій британської королівської сім'ї, у Шпиталь короля Едуарда VII в Лондоні.

У офіційному повідомленні йдеться про те, що чоловік королеви Великобританії потрапив у лікарню "у зв'язку з раніше існуючим станом" і рекомендація щодо госпіталізації була зроблена за порадою доктора Його Королівської Величності і "є запобіжним заходом".

Принц Філіп (фото: The Royal Family)

Відповідно до джерела видання People, принца Філіпа не забирала карета "швидкої".

"Це був запланований прийом, і він увійшов в лікарню без сторонньої допомоги", - стверджує джерело.

Варто відзначити, що Єлизавета II не поїхала з чоловіком чергувати біля лікарняного ліжка, а залишилася в Норфолку, де планує разом з чисельним сімейством зустріти Різдво.

Нагадаємо, принц Філіп відійшов від справ ще в 2017 році через проблеми зі здоров'ям. Він перестав з'являтися на публіці разом з Єлизаветою II.