Світоліна програла з великим розривом в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі

Краща тенісистка України Еліна Світоліна зазнала поразки в 1/8 фіналу турніру WTA в Індіан-Веллсі. Підсумковий рахунок - 1:6, 1:6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію тенісу України .

Світоліна, яка є сьомою ракеткою світу, зустрічалася з 24-м номером WTA Джесікою Пегулою з США і зазнала поразки в двох сетах, зумівши взяти лише два гейми.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин, Світоліна по ходу зустрічі зверталася до фізіотерапевта. Тепер Пегула веде в особистих зустрічах - 2:1.