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Світоліна програла з великим розривом в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі

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Середа 13 жовтня 2021 01:32
Світоліна програла з великим розривом в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі Фото: краща тенісистка України Еліна Світоліна (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Анна Полисученко

Краща тенісистка України Еліна Світоліна зазнала поразки в 1/8 фіналу турніру WTA в Індіан-Веллсі. Підсумковий рахунок - 1:6, 1:6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію тенісу України.

Світоліна, яка є сьомою ракеткою світу, зустрічалася з 24-м номером WTA Джесікою Пегулою з США і зазнала поразки в двох сетах, зумівши взяти лише два гейми.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин, Світоліна по ходу зустрічі зверталася до фізіотерапевта. Тепер Пегула веде в особистих зустрічах - 2:1.

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