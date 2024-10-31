95-летний мужчина все еще занимается в "тренажерке". Он назвал 3 секрета долголетия
Американец Дэвид Скотт в свои 95 лет постоянно посещает тренажерный зал, поднимает веса, чтобы поддерживать сильные мышцы и быть здоровым. Мужчина не собирается останавливаться.
Какие еще у долгожителя секреты долгой жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.
Секреты долголетия Дэвида Скотта
Дэвид тренируется в Planet Fitness в Дувре, штат Нью-Гэмпшир, трижды в неделю, где использует тренажеры для упражнений на плечи, руки, ноги и пресс. Для кардиотренировок ветеран армии США также несколько раз в неделю ходит пешком.
"Я очень хорошо себя чувствую. Циркуляция крови важна, если вы слишком малоподвижны. И это тоже полезно для вашего мозга", - рассказал он.
Скотт и его 86-летняя супруга Лидия живут отдельно в своем доме в Дувре.
Обоих объединяет любовь к спорту на всю жизнь – пара познакомилась в автобусе в ее родной Италии, когда она ехала кататься на лыжах в Альпах.
"Когда мы поднялись на вершину горы, она сказала: «Идем», и исчезла. Она каталась на лыжах гораздо быстрее меня. Но я наконец-то догнал ее", - вспоминает Скотт.
Через две недели после встречи пара обручилась. Они женаты 62 года и у них трое детей.
Советы, как прожить долгую жизнь:
Питайтесь хорошо
Скотт и его супруга соблюдают средиземноморскую диету, которая, как известно, полезна для сердца и мозга. В меню входят блюда домашнего приготовления с большим количеством фруктов и овощей, чуть-чуть курицы и рыбы, а также большое количество оливкового масла.
У супругов есть сад, где они выращивают салат, морковь, цукини, стручковую фасоль, эдамаме, брюссельскую капусту, брокколи и все виды трав.
Супруги выращивают в саду овощи (Скриншот)
Выберите хорошего партнера для жизни
Пара счастлива вместе и считает свой брак очень удачным.
Как показали исследования, женатые люди имеют значительно большую ожидаемую продолжительность жизни по сравнению с их холостыми сверстниками, причем мужчины особенно наслаждаются защитным влиянием брака на здоровье.
Мыслите позитивно
Жена Дэвида Лидия считает, что долголетие ее супруга связано не только с долгим браком.
"Секрет заключается в положительном мышлении, а также в хорошем чувстве юмора и восприятии жизни такой, какая она есть. И не слишком много нареканий", - говорит она.
Исследования показали, что оптимисты живут дольше, возможно, потому, что оптимизм может помочь людям развивать и поддерживать здоровые привычки, а также регулировать свои эмоции во время стрессовых ситуаций.
Дэвид Скотт советует жить с позитивом (Скриншот)
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