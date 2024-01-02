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"95-й Квартал" высмеял оккупированный Скадовск: мэр города отреагировал (видео)

Пародия "95 квартала" на оккупированный Скадовск (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

В новогоднем выпуске юмористического шоу "Вечерний квартал" актеры обидно пошутили о жителях оккупированного города Скадовска и восточных регионах Украины. Городской голова Александр Яковлев сразу отреагировал.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу политика.

Подробности

"Кварталовцы" показали пародию на русскоязычную девушку с Востока Украины, которая переехала в Закарпатье и пытается говорить по-украински.

Однако делает это, перекручивая смысл слов, что выглядит, мягко говоря, нелепо.

Очевидно, авторы сценки так не считают, и им показалась пародия смешной.

Кроме того, в номере допущены географические ошибки, поскольку девушка переехала с Востока, но говорит, что она из Скадовска.

 

Мэр города отреагировал

Яковлев процитировал одного из борцов за независимость Украины - Симона Петлюру: "Нам не так страшны московские вши, нам страшны украинские гниды".

Также он отметил, что подобные шутки должны остаться на совести режиссеров.

Политик надеется, что им хватит сил извиниться перед украинцами.

Мэр Скадовска (фото: facebook.com/OleksandrYakovliev)

"Скадовск сегодня в оккупации, и действительно в чем сейчас нуждаются скадовчане это поддержка. Знаю, что у нас много людей были русскоязычными, но все хорошо понимают украинский, и хорошо говорят на украинском" - сказал Александр.

Также городской голова решил поддержать жителей оккупированного города и запустил флешмоб "Скадовск говорит на украинском".

"Предлагаю всем скадовчанам поддержать и зачитать что-то на украинском. Независимо от того где вы есть теперь, знаю, что в сердце вы любите Скадовск. Украинский Скадовск. Потому что именно за украинский язык и культуру сегодня нас пытается уничтожить орда. А мы сильнее - потому что мы едины", - написал городской голова.

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