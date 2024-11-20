94-летняя женщина, проработавшая 75 лет в одной компании, раскрыла секрет №1 долголетия

94-летняя Энн Шредер, проработавшая в той же компании в течение 75 лет, недавно вышла на пенсию. Она до сих пор ездит на полутонном пикапе, живет самостоятельно в собственном доме и любит ходить в боулинг.

О секрете долголетия №1 почти 100-летней женщины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.

В чем секрет долголетия Энн Шредер?

Работая бухгалтером днем, она также дважды в неделю была барменом в баре, которым владела более 30 лет. Ее покойный муж был автогонщиком. В свои почти 100 лет она выглядит младше и называет работу одним из секретов своего долголетия.

Энн Шредер в молодости (Скриншот)

"Мне очень нравилась моя работа. Это дало мне цель ежедневно просыпаться, наносить макияж, одеваться и идти на работу", - вспоминает Шредер.

По словам женщины, не нужно оставаться на работе, которую ты ненавидишь.

"Какая бесполезная трата жизни - каждый день ходить на работу и ненавидеть ее. Это было бы похоже на 50-летний брак, если бы вы ненавидели друг друга", - добавила она.

Секреты жизни Энн Шредер

Будьте авантюрными

В 1949 году Шредер начала работать в Davenport Spring Company, которая сейчас является частью Mutual Wheel Company. Здесь продаются запчасти к автомобилям и грузовикам, а поскольку отец Шредер занимался грузовыми перевозками, это соответствовало ее стилю жизни.

Энн получила водительские права, когда ей было 16 лет, и научилась управлять грузовиком с полуприцепом, когда ему было 17 лет.

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Она познакомилась со своим будущим мужем в 19 лет; он подъехал на своем мотоцикле, когда она была на свидании с другим мужчиной.

По словам ее поклонника, соперник был бешеный. Но спустя какое-то время они все же поженились. Муж Энн умер от болезни почек спустя 13 лет после свадьбы. Шредер никогда не женилась повторно.

Сейчас Энн Шредер 94 года (Скриншот)

Ешьте все в меру

У Шредер нет специальной диеты. Она ест обычную пищу - овощи, мясо и картофель. Женщина избегает красного мяса, потому что у нее высокое кровяное давление, поэтому курятина и рыба являются ее лучшими источниками белка. Она любит фруктовое и шоколадное мороженое.