9 упражнений для гибкости всего тела и улучшения физической формы
Сохранение гибкости с возрастом имеет важное значение для общего состояния здоровья. С возрастом мышцы тела и суставы могут становиться более жесткими, что может ограничить диапазон движений и увеличить риск травм. Включение регулярной растяжки в распорядок дня может снизить мышечное напряжение, повысить подвижность и улучшить осанку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Наклоны вперед стоя
Эта растяжка сосредоточена на подколенных сухожилиях, нижней части спины, улучшая гибкость, одновременно снимая напряжение в позвоночнике.
Сначала встаньте прямо, а ноги поставьте на ширине бедер. Далее глубоко вдохните, затем выдохните, наклоняясь вперед в бедрах.
Дайте рукам свисать до пола и попробуйте коснуться пальцев ног, не округляя спину.
Держите колени слегка согнутыми, чтобы не напрягать подколенные сухожилия.
Задержитесь в таком положении на 20-30 секунд, затем медленно поднимитесь в положение стоя.
Наклоны стоят вперед (фото: eatthis.com)
Упражнение "кошка-корова"
Такое упражнение улучшает гибкость позвоночника, снимает напряжение в шее и растягивает мышцы спины.
Начните, стоя на руках и коленях, ладони на полу под плечами, а колени под бедрами. Мягко выгните спину, а затем округлите ее - это один подход. Выполните до 10 подходов.
Упражнение "кошка-корова" (фото: eatthis.com)
Наклоны сидя
Эта растяжка направлена на подколенные сухожилия и нижнюю часть спины, способствуя большей гибкости ног и уменьшая напряжение в поясничном отделе позвоночника.
Сядьте на пол, вытянув ноги прямо перед собой. Сделайте наклон вперед, потянувшись к пальцам ног.
Держите спину прямо. Удерживайте растяжку в течение 20-30 секунд, ощущая растяжение подколенных сухожилий и нижней части спины.
Медленно вернитесь в сидячее положение.
Наклоны сидя (фото: eatthis.com)
Растяжка плеч
Сосредотачиваясь на плечах, эта растяжка снимает напряжение и улучшает гибкость, что особенно важно для предотвращения скованности от повседневной деятельности или длительного сиденья.
Встаньте прямо или сядьте на стул, положив ноги на землю. Протяните правую руку к телу, держа ее прямо.
Левой рукой осторожно прижмите другую руку к груди. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд, затем перейдите на другую руку.
Растяжка плеч (фото: eatthis.com)
Поза ребенка
Вытягивание рук вдоль пола растягивает мышцы верхней части спины - настоящее спасение для тех, кто целый день работает за компьютером.
Сядьте на пол, широко разведите колени и сядьте на пятки, вытянув руки вперед.
Лицо может прикасаться к коврику, когда вы расслабляетесь на растяжке.
Задержитесь в этом положении до минуты, глубоко дыша.
Вернитесь в исходное положение, медленно приподнимая туловище.
Упражнение "поза ребенка" (фото: eatthis.com)
Растяжение бедер
С возрастом напряженные мышцы бедра могут привести к боли в пояснице и ухудшению осанки.
Начните стоять на коленях, правой ногой вперед и левым коленом на земле. Переместите вес вперед, пока не почувствуете растяжение в передней части левого бедра.
Держите туловище в вертикальном положении, задержитесь на 20-30 секунд, затем поменяйте ногу.
Растяжение мышц бедер (фото: eatthis.com)
Упражнение для шеи
Это плавное растяжение уменьшает напряжение в шее, которое может стать жестким из-за неправильной осанки или длительного пребывания за столом.
Сядьте или встаньте прямо, расслабив плечи. Медленно наклоните голову вправо, прислонив ухо к плечу.
Используйте правую руку, чтобы осторожно потянуть голову. Задержитесь в таком положении на 20-30 секунд, затем смените сторону.
Растяжение шеи (фото: eatthis.com)
Растяжка квадрицепса
Это растяжение помогает улучшить мышцы бедра, которые могут напрягаться при сидении.
Встаньте прямо, держась за стул или стену для равновесия, если нужно.
Согните правое колено и возьмитесь за щиколотку сзади. Потяните щиколотку к ягодицам, держа колени вместе.
Повторите 2-3 раза для каждой ноги.
Растяжение квадрицепса (фото: eatthis.com)
Собака вниз
Такое упражнение растягивает все тело, сосредотачиваясь на подколенных сухожилиях, литках, плечах и спине. Это отличная растяжка для всего тела, которая также помогает нарастить силу в руках.
Лягте на живот, ступни раздвиньте на ширину 30 сантиметров, руки поставьте с обеих сторон от головы.
С выдохом оторвите корпус от пола, выпрямите руки и ноги, втяните низ живота. Ступни плотно стоят на полу, а спина прямая.
Задержитесь в положении на 20-30 секунд, глубоко дыша.
Упражнение "собака вниз" (фото: eatthis.com)
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