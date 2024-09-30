6 эффективных упражнений, которые помогут мужчинам старше 40 лет похудеть

С возрастом тело мужчины естественным образом испытывает значительные изменения в метаболизме, мышечной массе и выработке гормонов. После 40 лет из-за этих изменений может быть сложнее оставаться стройным и поддерживать общую физическую форму. Тренеры назвали эффективные упражнения для похудения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Приседания с гантелями

Это сложное движение прорабатывает квадрицепсы, ягодичные мышцы и плечи, что делает это эффективным упражнением для сжигания жира.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа гантели на высоте плеч.

Присядьте, сгибая колени и отводя бедра назад. Поднимаясь, поднимите гантели над головой.

Опустите гантели назад к плечам и повторите.

Выполните 3 подхода по 12 повторений.

Приседания с гантелями (фото: eatthis)

Подъем гантелей в наклоне

Упражнение направлено на верхнюю часть спины и бицепсы одновременно привлекая сердцевину для стабильности.

Встаньте, слегка согнув колени и держа в каждой руке по гантели.

Наклонитесь вперед, держа спину прямой. Потяните гантели к бедрам, сжимая лопатки вместе.

Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Подъем гантелей в наклоне (фото: eatthis)

Отжимания

Отжимание - это прекрасное упражнение с собственным весом, которое прорабатывает грудь, плечи и трицепсы.

Станьте в положении высокой планки, расставив руки чуть-чуть шире, чем на ширине плеч.

Опуститесь, согнув локти. Далее в ернитесь в исходное положение и повторите.

Выполните 3 подхода по 15 повторений.

Отжимание (фото: eatthis)

Махи гирями

Махи гирями - это динамическое движение, направленное на подколенные сухожилия, ягодичные мышцы и сердцевину, обеспечивая при этом кардионагрузку.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, обеими руками держите гирю.

Проведите гирю между ног и поднимите назад на высоту плечей.

Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Махи гирями (фото: eatthis)

Альпинисты

Начните в положении высокой планки руки под плечами, а тело на прямой линии.

Быстро поднимите одно колено к груди, а затем поменяйте ногу. Продолжайте менять как можно скорее.

Выполните 4 подхода по 30 секунд.

Упражнение "Альпинисты" (фото: кадр с видео)

Высокие колени

Высокие колени - это быстрое кардио упражнение, которое укрепляет нижнюю часть тела и улучшает ловкость.

Встаньте прямо и быстро поочередно двигайте колени к груди. Двигайтесь как можно быстрее, раскатывая руки для равновесия.

Выполните 4 подхода по 30 секунд.