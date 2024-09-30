6 эффективных упражнений, которые помогут мужчинам старше 40 лет похудеть
С возрастом тело мужчины естественным образом испытывает значительные изменения в метаболизме, мышечной массе и выработке гормонов. После 40 лет из-за этих изменений может быть сложнее оставаться стройным и поддерживать общую физическую форму. Тренеры назвали эффективные упражнения для похудения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Приседания с гантелями
Это сложное движение прорабатывает квадрицепсы, ягодичные мышцы и плечи, что делает это эффективным упражнением для сжигания жира.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа гантели на высоте плеч.
Присядьте, сгибая колени и отводя бедра назад. Поднимаясь, поднимите гантели над головой.
Опустите гантели назад к плечам и повторите.
Выполните 3 подхода по 12 повторений.
Приседания с гантелями (фото: eatthis)
Подъем гантелей в наклоне
Упражнение направлено на верхнюю часть спины и бицепсы одновременно привлекая сердцевину для стабильности.
Встаньте, слегка согнув колени и держа в каждой руке по гантели.
Наклонитесь вперед, держа спину прямой. Потяните гантели к бедрам, сжимая лопатки вместе.
Выполните 3 подхода по 10 повторений.
Подъем гантелей в наклоне (фото: eatthis)
Отжимания
Отжимание - это прекрасное упражнение с собственным весом, которое прорабатывает грудь, плечи и трицепсы.
Станьте в положении высокой планки, расставив руки чуть-чуть шире, чем на ширине плеч.
Опуститесь, согнув локти. Далее вернитесь в исходное положение и повторите.
Выполните 3 подхода по 15 повторений.
Отжимание (фото: eatthis)
Махи гирями
Махи гирями - это динамическое движение, направленное на подколенные сухожилия, ягодичные мышцы и сердцевину, обеспечивая при этом кардионагрузку.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, обеими руками держите гирю.
Проведите гирю между ног и поднимите назад на высоту плечей.
Выполните 3 подхода по 10 повторений.
Махи гирями (фото: eatthis)
Альпинисты
Начните в положении высокой планки руки под плечами, а тело на прямой линии.
Быстро поднимите одно колено к груди, а затем поменяйте ногу. Продолжайте менять как можно скорее.
Выполните 4 подхода по 30 секунд.
Упражнение "Альпинисты" (фото: кадр с видео)
Высокие колени
Высокие колени - это быстрое кардио упражнение, которое укрепляет нижнюю часть тела и улучшает ловкость.
Встаньте прямо и быстро поочередно двигайте колени к груди. Двигайтесь как можно быстрее, раскатывая руки для равновесия.
Выполните 4 подхода по 30 секунд.
Упражнение "Высокие колени" (фото: кадр с видео)
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