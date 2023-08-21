9 целебных трав, которые нужно собрать сейчас для поддержания здоровья весь год

Спорыш обычный

Эту траву можно заготавливать в августе. Ее срезают ножом, раскладывают в тени тонким слоем и сушат. Растение употребляют при хронических заболеваниях мочевыводящих путей, ослаблении фильтрационной функции почечных клубочков и появлении в моче большого количества минеральных солей. А также при заболеваниях, связанных с задержкой в организме токсичных продуктов обмена.

Настой этой травы можно употреблять на начальных стадиях почечнокаменной болезни и в послеоперационном периоде после удаления мочевых камней.

Спорыш препятствует образованию мочевых камней. Для приготовления настоя 2 ст. л. травы нужно залить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 50 мл три раза в день перед едой. Курс - 3 недели.

Эту траву нельзя употреблять во время беременности, воспалениях мочевого пузыря и почек.

Ромашка лекарственная

Ромашки нужно собирать руками или специальными гребнями при самом основании. Заготовляют растение в сухую погоду. Сушат, рассыпая тонким слоем в сухом хорошо проветриваемом помещении.

Цветок эффективен при заболеваниях мочевыводящих путей, сопровождающихся спазмами. В сочетании с другими целебными травами может применяться при хроническом воспалении мочевых путей, особенно почечных клубочков и мочевого пузыря.

Чтобы приготовить настой, нужно залить 2 ч. л. цветков 1 стаканом кипятка и настоять в термосе 3 часа. Принимать как чай по четверти стакана 4 раза в день в течение 2 недель.

Ромашку нельзя употреблять при аллергических реакциях и повышенной кислотности желудка.

Ежевика сизая

Листья ежевики можно собирать в течение целого лета. Их срезают или обрывают так, чтобы остаток общего черенка не превышал 2-3 см. Сушить нужно в хорошо проветриваемом месте.

Это растение обладает противовоспалительными, бактерицидными, потогонными и мочегонными свойствами. Также она уменьшает уровень сахара в крови у больных диабетом.

Для отвара 1 ст. л. листья ежевики залейте 1 стаканом воды, кипятите 1 мин. Тогда настаивайте 30 мин, процедите. Принимать отвар нужно горячим. Можно добавить мед или молоко, по 1/2 стакана 3-4 раза в день до еды.

Надо быть крайне осторожным с дозировкой, потому что ежевика может вызывать аллергию, расстройство желудка, тошноту, рвоту, отек слизистых.

Хвощ полевой

Целебным считается именно полевой. Другие виды хвоща - ядовиты, поэтому будьте крайне осторожны. Сушить траву нужно в тени, расстелив тонким слоем.

Растение применяют как мочегонное средство при заболеваниях мочевыводящих путей (пиелит, цистит, уретрит). Также оно полезно при мочекаменной болезни, кровотечениях из мочевых путей.

Для отвара 2 ст. л. травы в эмалированной посуде залейте 200 мл кипятка, закройте крышкой и настаивайте на кипящей водяной бане 15 мин. Тогда в течение 45 мин охладите и процедите отвар. Можно добавить кипяченую воду, чтобы получилось 200 мл настоя.

Принимать теплым 3-4 раза в сутки через 1 час после еды, взрослым и детям от 14 лет - по четверти стакана. Перед приемом - взболтать. Продолжительность курса назначается индивидуально.

Хвощ обладает гиперчувствительностью к биологически активным веществам препарата, нефриту, нефрозу, нефрозонефриту.

Все травы следует хранить в сухом месте (фото: Freepik)

Гречка посевная

Цветки срывают вместе с верхними листьями. В них есть витамин Р - мощный антиоксидант. Настой гречки снижает воспалительные процессы в желчевыводящих путях, предотвращает образование камней в желчных протоках.

Он защищает печеночные клетки от повреждений и предотвращает окисление и свободным радикалам.

Парило обычное

Для заготовки подходят верхушки стеблей по 30-40 см. Парило улучшает аппетит и рефлекторно усиливает секрецию пищеварительных желез, способствует нормализации обмена веществ. Также растение обладает кровоостанавливающими и слабыми желчегонными свойствами.

Эта трава полезна при болезнях печени и желчного пузыря. Она действует как противоядие при алкалоидных отравлениях. Также ее применяют против поносов, при застойных явлениях и отеках.

Подмаренник настоящий

Собирают в период цветения верхушки стеблей длиной 20-30 см. Он обладает противовоспалительными, антисептическими, обезболивающими свойствами. Настой травы пьют при диарее, желтухе, заболеваниях печени.

Диковинка густоцветковая

С этого растения собирают только цветочки. Они полезны при заболеваниях печени и селезенки.

Цмин песчаный

Заготавливают соцветия, как только они начинают раскрываться. Это растение способствует повышению желчной секреции, уменьшает концентрацию желчных кислот. Также оно усиливает желчевыделение, оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие.

Отвар растения применяют при хронических холециститах, желчнокаменной болезни и диффузных поражениях печени.

Из этих трав можно приготовить отвар для восстановления печени и разжижения желчи. Для этого надо смешать по 40 г цмина, подмаренника настоящего, парила обыкновенного, диковинки густоцветковой, гречки посевной и все измельчить. Тогда в 2 ст. л. смеси залить 500 мл кипятка, настоять в термосе в течение ночи, утром процедить.

Принимать в течение дня за 3-4 раза, за 30 мин до еды. Курс длится 2 месяца. Его нужно несколько раз повторить с интервалом в 2 нед.

Принимать эти травы нельзя, если имеете чувствительность к составляющим, склонность к запорам, пониженное давление, высокую вязкость крови. А также же при желчнокаменной болезни с наличием камней более 10 мм.

Перед употреблением лечебных трав проконсультируйтесь с врачом.