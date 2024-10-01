5 действенных способов использования пемзы в быту, чтобы избавиться от грязи

Большинство людей покупают пемзу для домашнего педикюра или спа-процедур. Этот небольшой вулканический камень прекрасно шлифует загрубевшую кожу, но, оказывается, пемзу используют и для уборки.

Избавиться от пятен от воды на сантехнике

Устойчивые загрязнения на поверхности ванной или унитаза может быть сложно удалить даже уксусом. В таком случае советуют использовать пемзу.

Это нетоксичное средство может устранить пятна от жесткой воды, минеральные остатки и ржавчину. Но обязательно смочите пемзу, прежде чем чистить поверхность.

Главное - использовать пемзу только на прочных поверхностях, таких как фарфор и керамика, и всегда смазывать их универсальным средством для чистки ванных комнат.

Удалить жир из формы для выпечки

Когда дело доходит до очищения пятен от запеченного жира, найти правильное средство может быть очень сложно. Он должен быть достаточно сильным, чтобы вывести пятна, но достаточно мягким, чтобы не поцарапать поверхность.

Чтобы стеклянные формы для выпечки заблестели, как новенькие, попробуйте использовать пемзу - но непременно с водой. Лучше всего держать рядом чашку с водой, чтобы можно было легко погружать камешки.

Очистить решетку плиты и духовки

Пемза с небольшими дырочками может использоваться не только для удаления жира из посуды, но и для чистки плиты. Обязательно используйте влажную пемзу во время чистки и часто смачивайте ее, чтобы предотвратить царапины.

Оптимальный вариант - погружать пемзу в чашку с водой каждые несколько минут. Но не используйте пемзу на нержавеющей стали или других материалах плиты, поскольку она оставляет глубокие царапины, которые невозможно удалить.

Убрать шерсть домашних животных с мебели и одежды

Если у вас есть домашнее животное, шерсть обязательно будет на всех поверхностях. Если с пола шерсть можно подмести, то к мебели с мягкой обивкой она прилипает. Но можно использовать пемзу, чтобы удалить шерсть домашних животных с мягкой мебели и автомобильной обивки.

Для этого производите увлажненную пемзу в одном направлении. Держите под рукой пылесос, чтобы убрать разрыхленную шерсть домашних животных. Также этот способ может помочь избавиться от шерсти на одежде.

Удалить катышки с одежды

На некоторых вещах - одежде и мебели с мягкой обивкой - через некоторое время использование начинают образовываться неприглядные катышки. Но это не значит, что ситуацию нельзя исправить.

Используя пемзу, производите ею мягкими движениями в одном направлении, осторожно, чтобы не повредить ткань. Затем используйте валик для ворса, чтобы собрать катышки.