9 способов согреться в квартире, пока не дали отопление

Проводите больше времени на кухне

Температура в кухне всегда немного выше, чем в других комнатах благодаря теплу от приготовления пищи и горячей воды. Если вы работаете из дома, перенесите рабочее место за кухонный стол - это поможет сохранить тепло.

Чаще используйте духовку и плиту для приготовления пищи - это не только обеспечит вас теплом, но и сделает ваш дом уютнее. Закрывайте дверь кухни, чтобы тепло не терялось по другим комнатам.

Делайте зарядку

Чтобы согреться с утра, сразу после пробуждения сделайте несколько энергичных упражнений, таких как прыжки или бег на месте. Это позволит быстро поднять температуру тела и адаптироваться к прохладной комнате.

После зарядки вам будет гораздо комфортнее начать свой день. Также регулярная физическая активность улучшает кровообращение и помогает дольше сохранять тепло в организме.

Используйте кондиционер

Кондиционер может не только охлаждать, но и обогревать помещение. Установите его на режим подогрева и он сможет быстро поднять температуру в комнате на несколько градусов.

Это особенно полезно в переходный период, когда на улице температура еще не слишком низкая. Не забывайте следить за тем, чтобы окна были закрыты, чтобы сохранить тепло, созданное кондиционером.

Кондиционер может хорошо работать в отопительном режиме (фото: Freepik.com)

Используйте тепло солнца

Если в окна попадают солнечные лучи, максимально открывайте шторы днем. Солнце может поднять температуру в комнате на несколько градусов даже в холодную погоду.

После захода солнца снова закрывайте окна, чтобы не терять накопившееся тепло. Если окна утеплены, они не будут пропускать холод и сохранять комфортный микроклимат.

Принимайте контрастный душ

Чтобы легче переносить прохладу в квартире, начните день с контрастного душа. Заканчивайте его прохладной водой - это поможет снизить температуру тела, и после выхода из душа вы почувствуете тепло.

Такая процедура не только согреет вас, но и улучшит кровообращение, что поможет дольше сохранять тепло. Вечером лучше принимать горячий душ или ванночку перед сном, что будет способствовать комфортному засыпанию.

Готовьте горячую еду

При приготовлении горячей еды на плите или в духовке выделяется значительное количество тепла, которое поможет поднять температуру в квартире. Также прием горячих блюд поможет согреться изнутри.

Готовьте супы, чаи и другие горячие блюда - это не только улучшит настроение, но и обеспечит дополнительное тепло для вашего тела. Но не используйте плиту как обогреватель - это опасно.

Горячая еда и напитки помогут поднять температуру тела и квартиры (фото: Freepik.com)

Электрические грелки и одеяла

Электрическая грелка - это простой и удобный способ согреться во время сна или отдыха. Разместите ее под одеялом или пледом, и она обеспечит вам комфорт даже в холодный день.

Электрические одеяла стали популярным решением для холодных вечеров. Они не только потребляют минимум энергии, но создают ощущение уюта и тепла на долгое время.

Включите рядом с собой лампы накаливания

Хотя энергосберегающие лампы более экономичны, обычные лампы накаливания все еще могут быть полезны в холодное время. Они излучают не только свет, но и тепло, которое поможет повысить температуру в комнате.

Используйте такие лампы для дополнительного обогрева в вечернее время. Этот небольшой источник тепла может сделать вашу комнату более уютной и теплой.

Сделайте горячую ножную ванну

Если планируете провести вечер перед телевизором, вскипятите воду для горячей ножной ванны. Это не только согреет ваши ноги, но поможет повысить общую температуру тела.

Такая процедура полезна здоровью и создаст ощущение комфорта даже в прохладной квартире. Это поможет расслабиться после долгого рабочего дня.

Если вы не двигаетесь, то стоит рядом поставить обогреватель (фото: Freepik.com)