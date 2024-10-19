9 способов согреться в квартире, пока не дали отопление

Осень приносит холода и отсутствие централизованного отопления в квартире может стать настоящим испытанием. Однако есть несколько эффективных способов сохранить тепло, даже когда отопление еще не включено.
РБК-Украина (проект Styler) дает рекомендации, как не замерзнуть, пока не включили отопление.
Температура в кухне всегда немного выше, чем в других комнатах благодаря теплу от приготовления пищи и горячей воды. Если вы работаете из дома, перенесите рабочее место за кухонный стол - это поможет сохранить тепло.
Чаще используйте духовку и плиту для приготовления пищи - это не только обеспечит вас теплом, но и сделает ваш дом уютнее. Закрывайте дверь кухни, чтобы тепло не терялось по другим комнатам.
Чтобы согреться с утра, сразу после пробуждения сделайте несколько энергичных упражнений, таких как прыжки или бег на месте. Это позволит быстро поднять температуру тела и адаптироваться к прохладной комнате.
После зарядки вам будет гораздо комфортнее начать свой день. Также регулярная физическая активность улучшает кровообращение и помогает дольше сохранять тепло в организме.
Кондиционер может не только охлаждать, но и обогревать помещение. Установите его на режим подогрева и он сможет быстро поднять температуру в комнате на несколько градусов.
Это особенно полезно в переходный период, когда на улице температура еще не слишком низкая. Не забывайте следить за тем, чтобы окна были закрыты, чтобы сохранить тепло, созданное кондиционером.
Если в окна попадают солнечные лучи, максимально открывайте шторы днем. Солнце может поднять температуру в комнате на несколько градусов даже в холодную погоду.
После захода солнца снова закрывайте окна, чтобы не терять накопившееся тепло. Если окна утеплены, они не будут пропускать холод и сохранять комфортный микроклимат.
Чтобы легче переносить прохладу в квартире, начните день с контрастного душа. Заканчивайте его прохладной водой - это поможет снизить температуру тела, и после выхода из душа вы почувствуете тепло.
Такая процедура не только согреет вас, но и улучшит кровообращение, что поможет дольше сохранять тепло. Вечером лучше принимать горячий душ или ванночку перед сном, что будет способствовать комфортному засыпанию.
При приготовлении горячей еды на плите или в духовке выделяется значительное количество тепла, которое поможет поднять температуру в квартире. Также прием горячих блюд поможет согреться изнутри.
Готовьте супы, чаи и другие горячие блюда - это не только улучшит настроение, но и обеспечит дополнительное тепло для вашего тела. Но не используйте плиту как обогреватель - это опасно.
Электрическая грелка - это простой и удобный способ согреться во время сна или отдыха. Разместите ее под одеялом или пледом, и она обеспечит вам комфорт даже в холодный день.
Электрические одеяла стали популярным решением для холодных вечеров. Они не только потребляют минимум энергии, но создают ощущение уюта и тепла на долгое время.
Хотя энергосберегающие лампы более экономичны, обычные лампы накаливания все еще могут быть полезны в холодное время. Они излучают не только свет, но и тепло, которое поможет повысить температуру в комнате.
Используйте такие лампы для дополнительного обогрева в вечернее время. Этот небольшой источник тепла может сделать вашу комнату более уютной и теплой.
Если планируете провести вечер перед телевизором, вскипятите воду для горячей ножной ванны. Это не только согреет ваши ноги, но поможет повысить общую температуру тела.
Такая процедура полезна здоровью и создаст ощущение комфорта даже в прохладной квартире. Это поможет расслабиться после долгого рабочего дня.
Ранее мы писали про 20 проверенных способов сохранить тепло дома в холодное время года.
Читайте также, что обязательно сделать в доме перед похолоданием.
При написании материала были использованы источники: издания и сайты Real Simple, Homes and Gardens, Dzvin.media.