9 продуктов, запах которых отпугивает насекомых-вредителей

Кофейная гуща

Кофейная гуща (фото: Freepik)

Кофейная гуща, на самом деле, достаточно универсальное средство. Она может быть натуральным бодрящим скрабом, дезодорировать холодильник, а также естественным образом отпугивать вредителей, в частности слизняков и муравьев.

Для этого советуют разбрасывать гущу по саду или на пораженном участке. Муравьям обычно не нравится запах кофейной гущи, кроме этого, они теряют свой обоняние - поэтому будут искать другой дом.

Кожура цитрусовых

Кожура цитрусовых отгоняют муравьев (иллюстрация: Freepik)

Масло в кожуре апельсина, лимона и лайма содержит соединение, которое является смертельным для муравьев. Поэтому насекомые не решаются приближаться к источнику аромата.

Чтобы отогнать муравьев, советуют натереть цитрусовой кожурой оконные решетки, порог, мебель и другие места, которые любят эти насекомые.

Перец чили

Перец чили (фото: Freepik)

Капсаицин, основное соединение перца чили, которое делает его острым и ароматным, является известным природным репеллентом от вредителей. Поэтому большинство насекомых-вредителей избегают этого продукта.

Однако в некоторых случаях капсаицин может быть токсичен для полезных насекомых и пчел, поэтому следует следить за тем, где рассыпаете или распыляете перец чили.

Корица

Корица (фото: Freepik)

Такая популярная в четверг специя корица достаточно сильно пахнет даже для людей. Так что вредителей она также отпугивает благодаря аромату.

Самый простой вариант - рассыпать корицу в местах, где есть проблемы с вредителями - специя хорошо отпугивает всех: от муравьев и комаров до пауков и слизняков. Как бонус - дом будет наполнен удивительным ароматом.

Чеснок

Чеснок (фото: Freepik)

Чеснок является прекрасным мощным ароматизатором для еды, и именно благодаря этим свойствам ужин приобретает новые вкусы, а вредители, такие как муравьи, комары и садовые жуки, держатся подальше.

Чтобы отогнать насекомых, советуют раздавить несколько зубчиков и разбрасывать их в местах, где обычно собираются комары и муравьи.

Сильный запах чеснока дезориентирует вредителей, ведь перебивает другие ароматы, по которым насекомые находят путь.

Кайенский перец

Кайенский перец (иллюстрация: Freepik)

Кайенский перец, как и перец чили, отлично подходит для избавления дома от вредителей благодаря наличию капсаицина.

Кроме муравьев, кайенский перец хорошо работает против жуков, а также против больших садовых вредителей, например мышей и белок.

Лавровые листья

Лавровые листья (фото: Freepik)

Лавровые листья полезно иметь под рукой не только для ароматизации блюд, но и для отпугивания вредителей, таких как моль, мухи, тараканы и даже мыши. Горький запах сушеных или свежих листьев лавра не нравится незваным гостям.

Поэтому для защиты круп, муки и других продуктов от вредителей, особенно от моли, советуют положить в упаковку несколько листиков.

Мята перечная

Мята перечная (фото: Freepik)

Мятное масло является очень мощным средством от вредителей, которое действует на целый ряд разных насекомых, особенно пауков.

Несколько капель мятного масла в воде образуют спрей, который при распылении на поверхности заставляет насекомых держаться подальше.

Уксус

Уксус (фото: Freepik)

Уксус имеет множество бытовых применений, от ароматизации холодильников до дезинфекции поверхностей.

Кроме того, он также может помочь избавиться от некоторых вредителей, таких как муравьи, пауки и плодовые мухи, если использовать его для ловушки.

Для этого рекомендуют взбить раствор из воды и уксуса в пропорции 1 к 1, перелить в бутылку смесь и накрыть пленкой, сделав дырочку. Очарованные запахом, насекомые будут заползать внутрь, меняя предыдущий маршрут.