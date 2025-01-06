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Получите заряд энергии: 9 продуктов, которые полезно есть на обед

Какие продукты полезно есть в обед (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пропуск обеда может вызвать раздражительность и дневной спад энергии, поэтому обязательно нужно уделять время на прием пищи. Диетологи назвали 10 продуктов, которые полезно есть в это время суток.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

продукты, которые содержат необходимые питательные вещества и легко вписываются в разнообразные сбалансированные блюда.

Авокадо

 

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