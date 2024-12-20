9 ошибок при уборке перед Новым годом и как их избежать
Подготовка к праздникам часто сопровождается массой забот, и одной из наиболее важных является уборка. Однако, в стремлении все сделать идеально, можно допустить ряд ошибок, которые лишь усложнят процесс и отнимут больше времени и сил.
РБК-Украина (проект Styler) разбирает 9 наиболее распространенных ошибок при уборке перед Новым годом и способы их избежать.
Промедление с уборкой до последнего дня
Оставлять уборку на последний момент - одна из самых распространенных ошибок. Так можно не успеть сделать все, что планировалось, и чувствовать себя истощенным. Лучше всего начать готовиться к праздникам за несколько дней до них, распределив задачи по этапам.
Неверное планирование уборки
Если вы не спланируете свои действия заранее, можете попасть в ситуацию, когда уборка будет выглядеть хаотичной. Сделайте список приоритетных задач и следуйте ему, чтобы не тратить время на мелочи. Четкое планирование позволяет сохранить энергию и обеспечить эффективное использование времени.
Не обращать внимание на труднодоступные места
Часто мы забываем об очистке труднодоступных участков, таких как под мебелью или за телевизором. Эти места собирают пыль и грязь, поэтому важно уборку делать максимально тщательно. Обращайте внимание на все уголки, чтобы ваш дом выглядел безупречно.
Уборку труднодоступных мест надо производить без спешки (фото: Freepik.com)
Перенасыщение комнат декором
Создавая праздничную атмосферу, можно переусердствовать с декором, что сделает пространство перегруженным. Старайтесь сохранить баланс между праздничной атмосферой и практичной организацией пространства. Слишком много украшений может привести к ощущению беспорядка, что точно не поможет в праздничное время.
Использование неправильных средств для уборки
Не все средства подходят для каждого вида поверхности. Перед тем как использовать чистящие средства, проверьте этикетку и выберите те, которые лучше всего подходят для вашей мебели и покрытий. Неправильное средство может повредить поверхность и создать лишние проблемы в процессе уборки.
Неорганизованное хранение подарков и декора
Если вы храните подарки и новогодние украшения в хаотичном порядке, уборка может стать еще более сложной. Используйте специальные коробки для хранения, чтобы все было на своих местах. Это позволит сэкономить время и не перегрузит ваше пространство во время праздников.
Много декора - это красиво, но очень хаотично (фото: Freepik.com)
Пропускание уборки ванной комнаты
Ванная комната - это место, которое постоянно требует внимания, особенно перед праздниками. Помните, что даже маленькая неухоженная деталь может повлиять на общее впечатление от уборки.
Невнимательность к кухне
Кухня - это то место, которое требует наибольшего внимания перед праздниками. Не ограничивайтесь только мытьем посуды: протрите поверхности, очистите плиту и пол, чтобы создать чистую и праздничную атмосферу. Хорошо убранная кухня - это не только комфорт, но и залог приятных новогодних обедов.
Оставление ненужных вещей
Когда мы накапливаем много вещей перед праздниками, часто возникает проблема с захламлением. Используйте этот момент, чтобы избавиться от ненужных предметов и организовать пространство. Чистота и порядок добавляют праздничной атмосферы и облегчают процесс уборки.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Apartment Therapy, Spruce, Real Simple.