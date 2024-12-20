9 ошибок при уборке перед Новым годом и как их избежать

Подготовка к праздникам часто сопровождается массой забот, и одной из наиболее важных является уборка. Однако, в стремлении все сделать идеально, можно допустить ряд ошибок, которые лишь усложнят процесс и отнимут больше времени и сил.

РБК-Украина (проект Styler) разбирает 9 наиболее распространенных ошибок при уборке перед Новым годом и способы их избежать.

Промедление с уборкой до последнего дня

Оставлять уборку на последний момент - одна из самых распространенных ошибок. Так можно не успеть сделать все, что планировалось, и чувствовать себя истощенным. Лучше всего начать готовиться к праздникам за несколько дней до них, распределив задачи по этапам.

Неверное планирование уборки

Если вы не спланируете свои действия заранее, можете попасть в ситуацию, когда уборка будет выглядеть хаотичной. Сделайте список приоритетных задач и следуйте ему, чтобы не тратить время на мелочи. Четкое планирование позволяет сохранить энергию и обеспечить эффективное использование времени.

Не обращать внимание на труднодоступные места

Часто мы забываем об очистке труднодоступных участков, таких как под мебелью или за телевизором. Эти места собирают пыль и грязь, поэтому важно уборку делать максимально тщательно. Обращайте внимание на все уголки, чтобы ваш дом выглядел безупречно.

Уборку труднодоступных мест надо производить без спешки (фото: Freepik.com)

Перенасыщение комнат декором

Создавая праздничную атмосферу, можно переусердствовать с декором, что сделает пространство перегруженным. Старайтесь сохранить баланс между праздничной атмосферой и практичной организацией пространства. Слишком много украшений может привести к ощущению беспорядка, что точно не поможет в праздничное время.

Использование неправильных средств для уборки

Не все средства подходят для каждого вида поверхности. Перед тем как использовать чистящие средства, проверьте этикетку и выберите те, которые лучше всего подходят для вашей мебели и покрытий. Неправильное средство может повредить поверхность и создать лишние проблемы в процессе уборки.

Неорганизованное хранение подарков и декора

Если вы храните подарки и новогодние украшения в хаотичном порядке, уборка может стать еще более сложной. Используйте специальные коробки для хранения, чтобы все было на своих местах. Это позволит сэкономить время и не перегрузит ваше пространство во время праздников.

Много декора - это красиво, но очень хаотично (фото: Freepik.com)

Пропускание уборки ванной комнаты

Ванная комната - это место, которое постоянно требует внимания, особенно перед праздниками. Помните, что даже маленькая неухоженная деталь может повлиять на общее впечатление от уборки.

Невнимательность к кухне

Кухня - это то место, которое требует наибольшего внимания перед праздниками. Не ограничивайтесь только мытьем посуды: протрите поверхности, очистите плиту и пол, чтобы создать чистую и праздничную атмосферу. Хорошо убранная кухня - это не только комфорт, но и залог приятных новогодних обедов.

Оставление ненужных вещей

Когда мы накапливаем много вещей перед праздниками, часто возникает проблема с захламлением. Используйте этот момент, чтобы избавиться от ненужных предметов и организовать пространство. Чистота и порядок добавляют праздничной атмосферы и облегчают процесс уборки.