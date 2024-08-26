9 овощей, которые хранятся дольше всех вкусными и свежими

Морковь

Хранение моркови - достаточно сложный процесс, но в идеальных условиях она может пролежать до года без повреждений.

Что нужно, чтобы сохранить корнеплод? К примеру, окунуть его в глиняный раствор. Консистенция раствора должна быть густотой сметаны. Каждую морковку погружают в смесь и высушивают. После этого складывают в емкость для хранения и ставят на балкон.

Другой способ - пересыпать морковь хвойными опилками. Слоями чередуют опилки и морковь. Сверху все также засыпают опилками. После этого ящик закрывают крышкой и ставят на холодный балкон или в амбар. Оптимальная температура для хранения - от 0 до +2°С.

Капуста

Белокочанная капуста может пролежать в квартире до трех месяцев, если хранить ее в холодильнике при температуре от 0 до +1°С. Овощ заворачивают в пленку и пакет, после чего размещают на полке. Если верхние листья начали портиться или увядать, их можно снять, затем повторно обернуть кочерыжку и хранить дальше.

Капусту хранят в холодильнике (фото: Freepik)

Чеснок

Чеснок бывает озимым или яровым, в зависимости от времени посадки. Это важно для понимания условий хранения: озимый чеснок собирают в июле и сохраняется он максимум полгода, поэтому под новый год может высохнуть или прорасти.

Вариантов хранения несколько: можно разместить в темном прохладном месте при температуре 15-21°С, но так он не пролежит долго, в холодильнике при температуре +1-5°С или в банке, залив очищенные зубчики растительным маслом.

Яровой же чеснок, собранный в августе, будет лежать до 12 месяцев. Хранить его легко - достаточно выбрать место в темном шкафу подальше от нагревательных приборов (рекомендуемая температура – 15-21°С).

Картофель

Хранить картофель нужно в темном прохладном месте, идеально - в подвале, но чтобы он не промерзал. Если картофель промерзнет, он станет розовым и сладким, на солнце наступит позеленение, а рядом с луком или в очень влажном месте - быстро сгниет.

Картофелю требуется влажность до 90% и температура не выше 5 градусов, иначе клубни прорастут. Можно поставить ящик с ним на балкон, если он не отапливается. Там можно хранить урожай до самых морозов, но предварительно нужно накрыть клубни чем-нибудь теплым для стабилизации температуры.

Свекла

Свеклу очень важно хранить без ботвы, чтобы корнеплод не увял преждевременно. Еще одно очень важное условие для хранения - прохлада. Свекла не терпит высоких температур, поэтому лучше всего хранить ее в подвале или в холодильнике.

При хранении в холодильнике свеклу нужно уложить в пакет и разместить на полке для овощей при температуре +4°С.

У свеклы нужно обязательно оборвать "хвост" (фото: Freepik)

Лук

Лук не терпит чрезмерного холода или влаги, поэтому подвал как место для хранения ему не подходит. Лучше всего сохраняется желтый лук - до полугода, а красный начинает портиться чуть раньше.

Никаких особых условий соблюдать не нужно, лук можно просто высыпать на газету и поставить под любую мебель. Или наполнить луковицами ящик так, чтобы они проветривались со всех сторон и не гнили. Нужная температура - от +18 до +22°С.

Тыква и кабачок

Условия хранения этих плодов идентичны. Их, как и лук, можно смело складывать в темный шкаф. Тыкву хранят плодоножками вверх. Размещайте плоды на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

В таком виде тыква и кабачок могут пролежать полгода и больше. Лучшая температура для хранения - +5-15°С.

Тыква без проблем долго сохраняется (фото: Freepik)

Помидоры

Если хотите сохранить урожай подольше, снимайте зеленые помидоры с ветки. В таком виде они будут созревать у вас дома и смогут сохраняться до трех месяцев.

Томаты кладут в ящики или корзины и ставят в темное место, лучше, чтобы оно было прохладным, до +15°С. Можно обернуть каждый из плодов бумагой, но это не обязательно. Не накладывайте много помидоров в один ящик, чтобы они не примялись.