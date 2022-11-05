9 лайфхаков об использовании меда: об этих способах вы могли не знать

9 малоизвестных способов использования меда в разных бытовых ситуациях:

Помогает освежить дыхание

Если ополаскиватель для рта и зубная паста вдруг закончились, пригодиться этот дар природы. Достаточно смешать 1 столовую ложку меда с 1 чашкой теплой воды, затем прополоскать горло в течение 30 секунд. Жидкость сплюньте, и теперь прополощите рот просто водой.

Антисептические вещества в меде помогают уничтожить бактерии, вызывающие зубной налет, что портит дыхание.

Чтобы снять зуд после укусов насекомых

Если вас беспокоят укусы насекомых, для быстрого облегчения и избавления от зуда можно втереть небольшое количество меда в каждый укус.

Такое противовоспалительное успокаивает раздраженную кожу, и постоянное желание чесаться вскоре исчезнет.

Для усиления блеска волос

Если ваши волосы стали сухими и похожими на солому, такую проблему тоже поможет решить этот дар природы. Нужно смешать по 2 столовые ложки меда и оливкового масла, затем подогреть в микроволновке, и после - нанести на волосы. Оберните голову полотенцем и подождите 30 минут, после чего - смойте.

Кондиционирующие вещества на основе меда и масла увлажняют волосы, делая их более блестящими.

Для лечения царапин

Если вы поцарапались, можно вместо мазей с антибиотиками применить мед, который обладает антибактериальными свойствами, помогая убивать микробы, что могут способствовать инфекции. Также он удерживает молекулы воды, сохраняя кожу влажной и предотвращая образование рубцов.

Достаточно промыть и высушить область с царапиной, нанести тонкий слой меда и накрыть повязкой.

Чтобы устранить чрезмерную остроту блюда

Если приготовленный соус оказался намного острее, чем вы хотели бы, можно добавить в блюдо ложку меда и немного сока лайма.

Медовый сахар и лимонная кислота лайма вместе снизят остроту перца, продукт станет мягче на вкус.

Снять проблему с желудком у объевшихся собак

Мед поможет облегчить самочувствие у щенков, которые страдают от проблем с желудком после переедания. Для этого следует взять маленькую ложечку меда и позвольте питомцу все слизать.

Сладкий продукт содержит ферменты, помогающие пищеварению, поэтому вскоре песику станет лучше, и он вернется в обычное состояние.

Чтобы быстрее заснуть

Для решения проблемы бессонницы, можно просто съесть ложку меда перед сном.

Такое "жидкое золото" содержит вызывающий сонливость триптофан, что облегчает процесс засыпания.

Чтобы свежесрезанные цветы дольше красовались в вазе

Для того чтобы красивый букет в вашем доме дольше сохранялся и не увядал в течение нескольких дней, можно добавлять в вазу по 1 столовой ложке меда и уксуса каждый раз при смене воды.

Сахар в меде обеспечивает питание, а кислота в уксусе уничтожает вызывающие увядание бактерии.

Выгнать муравьев из дома

Если по вашему жилью маршируют полчища муравьев, таких незваных гостей можно изгнать прочь, используя мед. Достаточно смешать его (1 столовую ложку) с 2 чайными ложками буры, после чего поместить массу на небольшие кусочки картона и установить в местах, где шастают насекомые.

Тут важно учитывать, что подобное "угощение" следует держать подальше от домашних животных.