9 фильмов и мультиков, которые необходимо посмотреть в феврале

Неудержимые 4

Все, что попадает в руки террористов, может стать опасным оружием. Особенно если это ядерные боеголовки. Нависшая над миром угроза ядерной войны заставляет ЦРУ собрать специальное подразделение для противостояния злодеям. Члены элитной группировки "Неудержимые" решали много сложных задач, но спасение мира - задача не из простых.

Дочь болотного царя

Джейкоб Холбрук - жестокий и беспощадный серийный убийца по прозвищу "болотный король". В течение 12 лет он держал в неволе свою жену и маленькую Хелену. Все закончилось заключением Джейкоба, что позволило дочке начать нормальную жизнь. Но во взрослом возрасте она узнает, что ее отец сбежал из тюрьмы и теперь ее семья в опасности. Несмотря на его дьявольское нутро, в детстве он все же научил Хелену базовым приемам для выживания, которые ей придется применить против него самого.

Голодные игры: баллада о змее и птицах

Страна Панем разделена на 12 округов, каждый из которых подчиняется экономическому и социальному центру – Капитолию. Состоятельные жители столицы ни в чем себе не отказывают, особенно в развлечениях. Каждый год из каждого округа случайным образом выбирают молодых ребят, которые вынуждены бороться друг с другом за выживание. Одной из таких становится Люси Грей Берд, которую под свою опеку берет житель Капитолия - Кориолан Сноу.

МЗГАН

Роботехнолог по имени Джемма работает в компании по изготовлению игрушек. Лучшим достижением девушки становится создание роботизированной куклы M3GAN, которая должна заменить няню и стать настоящим другом ребенка. Повод испытать ее на практике выпадает тогда, когда Джемми приходится взять опеку над племянницей. Однако искусственный интеллект слишком буквально воспринимает задачу "оберегать" девочку, что приводит к трагическим последствиям.

Миньоны: Грювитация

Маленькие желтые дебоширы миллионы лет пытались найти достойного лидера. Увидев подростка по имени Грю, они предлагают ему занять немаловажную должность. С первых же дней становится понятно, что Грю - тот, кто им нужен. Несмотря на юный возраст, его злые намерения вызывают страх и отвращение, а теперь у него есть все возможности, чтобы начать воплощать их в жизнь.

Кот в сапогах 2: Последнее желание

Легендарный герой и разбойник Кот в сапогах никогда не боялся сложных испытаний! Он покорял сердца кошек, стал любимцем публики, а в поединках ему не было равных. Но случайное пробуждение великана изменит все - котик потеряет восемь жизней из девяти. Казалось, шансов на выживание нет, но есть легенда о "последнем желании". Так почему бы не отыскать его?

Желание

Королевство Росас – по-настоящему волшебное место. Здесь каждый может осуществить свои мечты и заветные желания. Для этого нужно всего-навсего поделиться ими с королем Магнифико. Но с течением времени его новая ученица замечает, что король исполняет лишь те желания, которые приносят пользу ему самому. Это не устраивает юную Ашу и заставляет девушку начать сражаться за справедливость.

WONKA

Вилли Вонка - молодой и мечтательный мальчик, обожающий кондитерское ремесло. Много свободного времени он потратил на изучение всех тонкостей приготовления шоколада и готов открыть собственную фабрику. Однако старые монополисты не позволяют юноше так просто основать собственное дело – поэтому Вилли вынужден действовать хитро и сообразительно.

Приятно познакомиться, Бог

17-летняя Нанами Момодзоно была обычной школьницей до тех пор, пока ее отец не покинул дочь наедине. Как следствие Нанами потеряла дом и была вынуждена искать помощи у людей на улице. Микаге, которого девушка встретила в парке, помог ей не только найти новое жилище, но и наделил серьезными полномочиями.