9 домашних способов избавиться от тараканов

Посыпать поверхности борной кислотой и сахаром

Борная кислота эффективна против тараканов, поскольку она медленно высушивает экзоскелет насекомых, влияет на их пищеварительную систему и в конце концов уничтожает их. В то же время сахар привлекает тараканов и способствую поеданию насекомыми яда.

Борную кислоту рекомендуют смешать с сахаром в пропорции 3:1, а затем нанести самодельное средство от тараканов на места, где вы заметили вредителей, или на любимые локации тараканов - под раковинами, за бытовыми приборами и в темных углах.

Сделать шарики из теста и борной кислоты

С борной кислотой можно сделать "тестовые шарики", добавив сахар и муку. Смешайте одинаковые количества трех ингредиентов и сформируйте, чтобы получились шарики диаметром около 2-3 см.

Уложите их там, где вы видели тараканов; они съедят их и погибнут. Однако будьте осторожны, поскольку очень важно, чтобы домашние животные и дети не имели доступа к тестовым шарикам.

Распылить спрей с маслом мяты

Масло мяты - одно из самых известных средств для борьбы с вредителями, поэтому не удивительно, что этот приятный аромат, также эффективен в борьбе с тараканами.

Лучший вариант - сделать домашний спрей от тараканов, смешав 15 капель масла мяты, из 300 мл воды и опрыскать смесью зараженные участки.

Однако следует быть осторожными, используя этот метод у домашних животных, поскольку масло мяты может быть вредным для кошек и собак.

Распылить воду с моющим средством

Если вы знаете, как почистить ковер или вывести пятна от кофе из любимой ткани, то, возможно, вы уже знаете силу мыла для посуды. Однако оно также помогает борьбе с тараканами.

Смешайте 4 столовые ложки средства для мытья посуды из 1 л воды и распылите ее там, где вы заметили активность

Рассыпать диатомовую землю

Еще один высокоэффективный способ уничтожения тараканов - рассыпать диатомовую землю в местах, где вы их видели, или вблизи мест, где они могут проникнуть в ваш дом.

Это вещество получают из окаменевших остатков микроскопических водных организмов, и хотя оно нетоксично для человека, оно эффективно убивает тараканов, обезвоживая их.

Диатомовую землю можно смешать в равной пропорции с какао-порошком и мукой, чтобы сделать ее привлекательной для этих вредителей или смешать диатомовую землю с водой и использовать ее в виде спрея.

Диатомовую землю советуют повторно наносить раз в неделю в течение целого месяца, используя согласно рекомендациям на упаковке.

Рассыпать соду

Пищевая сода - дешевый и эффективный способ избавиться от тараканов. Прекрасная приманка от тараканов, которую можно сделать - это нарезать кубиками горсть лука и посыпать его содой. Запах лука привлекает тараканов, а сода уничтожает тараканов.

Сделать ловушку с кофейной гущей

Вы также можете использовать остатки кофейной гущи для отпугивания тараканов - но не так, как вы ожидали сначала. Тараканов привлекает аромат молотого кофе, а это значит, что он может стать идеальной ловушкой.

Сначала положите кофейную гущу в маленькие бумажные стаканчики. Затем поставьте эти стаканчики в банки, наполненные водой, а затем поставьте банки у стен или плинтусов, где вы видели тараканов. Аромат заманит вредителей в ловушку, откуда они не смогут убежать, так что на следующий день вы сможете выбросить содержимое.

Вымыть поверхности с лимоном

Лимоны обладают естественными антипатогенными свойствами, которые отпугивают тараканов. Рекомендуют смешать 2-3 столовых ложки лимонного сока с несколькими литрами воды, а затем вымыть раствором проблемные места.

Посыпать поверхности специями

Каенский перец, чеснок и сушеный лук можно использовать, чтобы приготовить идеальную смесь для отпугивания тараканов. Посыпьте этой смесью все места, где могут появиться тараканы. Тараканы не выдерживают запах этих специй и будут избегать всех мест, посыпанных ими.