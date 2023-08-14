В 80% случаев нет симптомов. Врач рассказал о болезни печени, которую называют "ласковый убийца"
Гепатит С - это вирусное заболевание печени, которое часто называют "нежным убийцей". У 80% людей оно протекает без симптомов.
Почему гепатит С представляет серьезную опасность для здоровья человека и как его обнаружить на ранней стадии, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Как можно заразиться вирусом гепатита С?
Этот вирус передается преимущественно через кровь:
- при использовании плохо стерилизованных инструментов в медицине, косметологии, при нанесении татуировки
- при переливании непроверенной крови
- при совместном использовании одноразовых шприцев (характерно для наркозависимых)
В редких случаях этим вирусом можно заразиться при незащищенных половых контактах (вероятность 5%).
Какие симптомы гепатита С
В 80% случаев симптомы отсутствуют. Болезнь может протекать без каких-либо проявлений, однако вирус еще в бессимптомном периоде начинает разрушать клетки печени. Поэтому это приводит к тому, что вирусный гепатит С выявляют уже при наличии декомпенсированного цирроза печени у пациента. Впрочем, определенные симптомы могут натолкнуть на мысль о наличии у человека гепатита С, к ним относятся:
- выраженная общая слабость
- высокая температура
- усталость
- потеря аппетита
- тошнота
- рвота
- боли в животе
- потемнение мочи
- светлый кал
- боли в суставах
- желтуха (пожелтение кожи и слизистых)
Помните, что сейчас существует много противовирусных препаратов прямого действия, которые обеспечивают полное излечение от этой проблемы. Важно выявить вирус на ранней стадии болезни, когда еще не развился цирроз печени.
Обращайтесь к врачу и сделайте бесплатный быстрый тест на выявление гепатита С.
Ранее мы писали, от какой тяжелой болезни должны вакцинироваться каждые 10 лет.
Читайте также, когда можно не рассчитывать на оплаченный больничный.