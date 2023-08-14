В 80% случаев нет симптомов. Врач рассказал о болезни печени, которую называют "ласковый убийца"

Гепатит С - это вирусное заболевание печени, которое часто называют "нежным убийцей". У 80% людей оно протекает без симптомов.

Почему гепатит С представляет серьезную опасность для здоровья человека и как его обнаружить на ранней стадии, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Как можно заразиться вирусом гепатита С?

Этот вирус передается преимущественно через кровь:

при использовании плохо стерилизованных инструментов в медицине, косметологии, при нанесении татуировки

при переливании непроверенной крови

при совместном использовании одноразовых шприцев (характерно для наркозависимых)

В редких случаях этим вирусом можно заразиться при незащищенных половых контактах (вероятность 5%).

Какие симптомы гепатита С

В 80% случаев симптомы отсутствуют. Болезнь может протекать без каких-либо проявлений, однако вирус еще в бессимптомном периоде начинает разрушать клетки печени. Поэтому это приводит к тому, что вирусный гепатит С выявляют уже при наличии декомпенсированного цирроза печени у пациента. Впрочем, определенные симптомы могут натолкнуть на мысль о наличии у человека гепатита С, к ним относятся:

выраженная общая слабость

высокая температура

усталость

потеря аппетита

тошнота

рвота

боли в животе

потемнение мочи

светлый кал

боли в суставах

желтуха (пожелтение кожи и слизистых)

Помните, что сейчас существует много противовирусных препаратов прямого действия, которые обеспечивают полное излечение от этой проблемы. Важно выявить вирус на ранней стадии болезни, когда еще не развился цирроз печени.

Обращайтесь к врачу и сделайте бесплатный быстрый тест на выявление гепатита С.