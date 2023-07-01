Украинцы от этой тяжелой болезни должны вакцинироваться каждые 10 лет

Иммунитет к некоторым инфекционным заболеваниям, против которых людей вакцинируют в детстве, сохраняется не на всю жизнь. Поэтому прививку необходимо делать повторно во взрослом возрасте. Не стоит забывать и о прививках против столбняка.

Об этом сообщили на странице Минздрава Украины в Telegram .

Что известно о болезни

Столбняк - это тяжелая инфекционная болезнь, при которой возникают сильные судороги, во время которых могут ломаться кости, возникают проблемы с глотением и дыханием, сильные боли.

Столбняком легко заразиться при обычных условиях. Например, при попадании почвы в рану или в порез, ранившись гвоздем, при укусе животных и во время садовых работ.

Важно, что в условиях войны риск заражения столбняком стал еще выше, ведь каждое огнестрельное ранение потенциально опасно относительно заражения возбудителем столбняка.

Медики говорят, что смертность от этой болезни высока и может достигать 70%.

Когда нужно вакцинироваться

Специалисты говорят, что вакцинация является наиболее действенным методом профилактики. Однако только если человек вакцинирован и имеет ревакцинацию для поддержания иммунитета.

Календарем прививок предусмотрена вакцинация и ревакцинация в детском возрасте (в 2, 4, 6, 18 месяцев и в 6 и 16 лет). Ревакцинацию следует проводить каждые 10 лет уже во взрослом возрасте.

Защита, которая формируется после вакцинации от столбняка, не сохраняется на протяжении всей жизни. Поэтому об этом нужно помнить.

"Именно поэтому всем взрослым людям необходимо каждые 10 лет жизни делать ревакцинацию, чтобы поддерживать высокий уровень антител к этой опасной болезни", - говорят в Минздраве.

Какие еще прививки должны получить взрослые

Прививка от дифтерии и столбняка

Взрослые должны получать регулярные прививки от дифтерии и столбняка. Первую плановую ревакцинацию взрослых, ранее получивших прививку, проводят в возрасте 26 лет. Далее плановая ревакцинация проводится каждые 10 лет.

Эти прививки для взрослых входят в бесплатный пакет "Первоначальная медицинская помощь".

Вакцинация против кори, краснухи и паротита.

Взрослые должны вакцинироваться, если никогда не получали прививки от этих болезней и не имеют медицинских данных об иммунизации. Невакцинированным взрослым следует ввести как минимум одну дозу вакцины КПК, а для лучшей защиты - и вторую дозу через месяц.

Вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена. Однако можно приобрести вакцину самостоятельно и привиться у своего семейного врача или терапевта.

Гепатит В

Вакцина против гепатита B была введена в программу иммунизации детей только с 2001 года. Соответственно, все родившиеся до 2001 года, скорее всего, не имеют прививки от гепатита В.

Вакцинация взрослых за бюджетные средства не предусмотрена. Однако можно приобрести вакцину самостоятельно и привиться у своего семейного врача.