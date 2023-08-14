В 80% випадків немає симптомів. Лікар розповів про хворобу печінки, яку називають "лагідний вбивця"

Гепатит С - це вірусне захворювання печінки, яке часто називають "ніжним убивцею". У 80%людей воно протікає без симптомів.

Чому гепатит С становить серйозну небезпеку для здоров'я людини та як його виявити на ранній стадії, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Як можна заразитися вірусом гепатиту С?

Цей вірус передається переважно через кров:

при використанні погано стерилізованих інструментів у медицині, косметології, при нанесенні татуювання

при переливанні неперевіреної крові

при спільному використанні одноразових шприців (характерно для наркозалежних)

В окремих випадках цим вірусом можна заразитися при незахищених статевих контактах (ймовірність 5%).

Які симптоми гепатиту С

У 80% випадків симптоми відсутні. Хвороба може протікати без будь-яких проявів, проте вірус ще безсимптомному періодові починає руйнувати клітини печінки. Тому це призводить до того, що вірусний гепатит С виявляють за наявності декомпенсованого цирозу печінки у пацієнта. Втім, певні симптоми можуть наштовхнути на думку про наявність у людини гепатиту С, до них належать:

виражена загальна слабкість

висока температура

втома

втрата апетиту

нудота

блювота

болю в животі

потемніння сечі

світлий кал

болі у суглобах

жовтяниця (пожовтіння шкіри та слизових)

Пам'ятайте, що зараз існує багато противірусних препаратів прямої дії, які забезпечують повне одужання від цієї проблеми. Важливо виявити вірус на ранній стадії хвороби, коли ще не розвинувся цироз печінки.

Звертайтеся до лікаря та зробіть безкоштовний швидкий тест на виявлення гепатиту С.