8 звезд, которые бросили школу ради карьеры и не пожалели об этом

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт покинула среднюю школу, когда ее актерская карьера стала слишком интенсивной. Формальное образование она завершила во время съемок в "Сумерках" - франшизе, которая сделала ее всемирно известной. Кристен Стюарт (фото: Википедия)

Эмма Стоун

Эмма Стоун также не закончила среднюю школу. Она использовала навыки, полученные в школе, в частности PowerPoint, чтобы создать презентацию и убедить родителей позволить ей оставить учебу ради актерской карьеры. Эмма Стоун (фото: Википедия)

Райан Гослинг

Райан Гослинг также бросил школу, но, в отличие от многих других знаменитостей, уже имел значительные успехи в актерской карьере. К тому времени он накопил немалый опыт благодаря своей детской карьере, а решение оставить учёбу принял во время съёмок сериала "Молодой Геркулес". Райан Гослинг (фото: Википедия)

Рианна

Рианна не получила аттестат о среднем образовании, но взамен получила миллиардное состояние и несколько премий "Грэмми". Отказ от учебы был рискованным шагом, однако для уроженки Барбадоса этот выбор полностью оправдал себя. Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен покинула школу в 14 лет, когда ее заметили скауты в Бразилии. Ее карьера стремительно взлетела, и в конце концов она стала одной из самых известных моделей в истории моды. Жизель Бюндхен (фото: instagram.com/gisele)

Джессика Честейн

Лауреатка премии "Оскар" Джессика Честейн покинула школу, признавшись, что учеба не была ее приоритетом. Она часто пропускала занятия, из-за чего не смогла получить аттестат о среднем образовании. Джессика Честейн (фото: Википедия)

Джуд Лоу

Бросить школу значительно проще, когда имеешь четкий план на будущее. Джуд Лоу получил роль в телевизионном шоу в 16 лет, и его родители согласились, чтобы он оставил учебу ради новой карьеры. Джуд Лоу (фото: Википедия)

Дэниел Рэдклифф

Жизнь Дэниела Рэдклиффа кардинально изменилась, когда он получил роль Гарри Поттера, из-за чего он так и не закончил среднюю школу. Хотя у него нет традиционного опыта выпускника, зато он получил уникальные знания и пережил незабываемые моменты, которые никто не сможет у него отобрать. Кадр из фильма "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 2"

Вас может заинтересовать