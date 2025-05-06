8 суперфудов, содержащих больше белка, чем яйцо: вы будете удивлены

Куриное яйцо давно считается одним из лучших источников белка. Однако существует немало продуктов, которые могут превзойти его по содержанию этого важного макронутриента.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Сейтан, также известный как жизненно важная пшеничная клейковина, занимает первое место среди растительных продуктов, которые содержат больше белка, чем яйцо, обеспечивая 17 г на каждую порцию.
Этот сытный и жевательный растительный белок традиционно изготавливается путем замешивания теста из пшеничной муки и смывания крахмала.
Нарежьте сейтан полосками и добавьте их в тако, карри и салаты.
Темпе - более твердый и ореховый продукт, изготовленный из натурально ферментированных соевых бобов. Как и тофу, темпе - это полноценный растительный белок со всеми незаменимыми аминокислотами, содержащий 17 г на полстакана.
Чечевица - это круглые бобовые культуры, которые бывают разных цветов - красного, желтого, черного, коричневого и зеленого. Этот продукт является растительным белком, который содержит 18 г на порцию.
Бобы также богаты клетчаткой и имеют низкий гликемический индекс, что может помочь способствовать оптимальному контролю уровня сахара в крови. Регулярное употребление продуктов, богатых клетчаткой, таких как чечевица, также может способствовать регулярности пищеварения, здоровью сердца и общему здоровью.
3 столовые ложки шелушенных семян конопли содержит 9 г белка. Кроме того, конопляные сердцевины являются отличным источником магния, необходимого для здоровья иммунитета, мышц и нервов, а также они являются богатым источником цинка, который важен для заживления ран и свертываемости крови.
Вы также можете посыпать конопляными сердцевинами йогурт или овсянку, добавлять их в смузи или салаты.
Эдамаме - это зеленые молодые соевые бобы, продаются в стручках или очищенные, содержат около 10 г белка на полстакана.
К тому же эдамаме обладает способностью снижать уровень "плохого" холестерина ЛПНП.
Эдамаме невероятно универсальны, добавьте их к блюдам с лапшой или жареным.
Зеленый горошек действительно является одним из главных претендентов на место источников растительного белка, предлагая более 8 г белка на 1 стакан.
Чашка гороха также содержит 9 г клетчатки, которая способствует насыщению, пищеварению и здоровью сердца.
Универсальный зеленый горошек хорошо сочетается с различными ингредиентами в супах, запеканках, макаронах и блюдах из риса, и им можно наслаждаться круглый год.
Ядра семян подсолнечника богаты белком (7 граммов на полстакана). Они полезны мононенасыщенными жирами и клетчаткой. Это сочетание питательных веществ дольше сохраняет чувство сытости.
Сами по себе зерна идеально подходят для перекуса, но они также хорошо подходят для соленых и сладких блюд.
Лимская фасоль - еще одна отличная белковая альтернатива яйцам, которая содержит 7 г белка на полстакана.
Как и другие виды бобовых, лимская фасоль богата клетчаткой, что способствует ощущению сытости и контролирует уровень сахара в крови.
Наслаждайтесь вареной фасолью как гарниром или добавляйте ее к тостам или салатам. Вареная фасоль лима также добавляет шарма вкуса и текстуры пасте, рагу, карри, соусам и намазкам.
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