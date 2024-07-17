8 секретов идеального теста для вареников

Использовать кипяток

Универсальное тесто для вареников советуют готовить на воде, а именно кипятке - или заменить его на достаточно горячую кипяченую воду, до охлаждения которой для замешивания нужно использовать ложку.

Тогда тесто частично "заварится" во время замешивания, будет эластичным и нейтральным по вкусу - поэтому его можно использовать для вареников как со сладкой, так и с соленой начинкой.

Имеют значение и пропорции ингредиентов. Вода должна составлять 50% массы муки, то есть, если муки будет 400 г, то для теста на вареники нужно 200 мл воды.

Просеять муку

Просеивание муки помогает насытить ее воздухом. Это предотвращает образование комочков во время приготовления и облегчает замешивание теста. А также делает тесто для вареников, как и тесто для выпечки, более пышным.

Добавить растительное масло в тесто

Масло, которое нередко добавляют в кастрюлю с варениками, рекомендуют добавить в тесто в процессе его замешивания - 3 ст. л. на 400 г муки. Это улучшит эластичность теста и одновременно будет препятствовать прилипанию вареников друг к другу.

Если тесто должно постоять до раскатывания, его также советуют смазать растительным маслом - примерно 0,5 ч. л. - чтобы тесто не подсыхало и сохраняло свою эластичность.

Добавить соль

Хотя существует мнение, что соль не обязательно добавлять в тесто для вареников, особенно если они будут со сладкой начинкой, соль - не только ингредиент для вкуса.

Она также влияет на формоустойчивость вареников, "спасая" их от расклеивания и быстрого разваривания.

Чтобы тесто держало форму, но не было слишком соленым, количество соли в тесте для вареников должно составлять 0,5-1,5% от массы муки.

Добавить дрожжи

Также для приготовления вареников на пару, в тесто советуют добавить свежие или сухие дрожжи - тогда оно будет нежным и рыхлым.

На 450 г муки нужно 5 г сухих дрожжей или 15 г свежих прессованных. Но после замешивания такое тесто должно постоять 40 минут в теплом месте. Кроме этого, перед раскачкой тесто необходимо еще раз немного обмять.

Использовать разрыхлитель

Как и дрожжи, разрыхлитель, использующийся вместо них, поднимает тесто, делая его пышным. Также этот ингредиент помогает сделать текстуру вареников пористой.

Чтобы приготовить тесто для вареников с разрыхлителем, на 400 г муки рекомендуют взять 0,5 ч. л. разрыхлителя. Его нужно просеять вместе с мукой, чтобы лучше смешать эти ингредиенты.

Заранее достать ингредиенты

Тесто для вареников лучше замешивается и становится более легким, если ингредиенты не холодные. Особенно это касается муки - иначе тесто "упадет".

Яйца также нужно заранее извлечь из холодильника, они должны быть комнатной температуры.

Если для того, чтобы сделать тесто для вареников, используете не воду, а молоко - нагрейте его до температуры 36-40 градусов.

Если нет термометра, температуру жидкости можно проверить, капнув молоко на ладонь, с тыльной стороны - жидкость должна быть теплой и комфортной по температуре.

Оставить тесто постоять

Если в тесто добавляется разрыхлитель или дрожжи, ему нужно дать время подняться.

Поскольку этот процесс происходит при повышении температуры, миску с тестом нужно накрыть пленкой или полотенцем и поставить на 30-40 минут в теплое место.