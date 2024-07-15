Быстро и легко: 7 дел с уборки, на которые нужно всего 15 минут

Вряд ли кто-то в восторге от уборки - мало что может демотивировать больше, чем стоять перед шкафом, который превратился в груду одежды, или заглядывать в каморку, где за упаковочной бумагой и пальто прячутся бытовые приборы. Однако необязательно убирать все сразу, а для некоторых дел по уборке нужно менее 15 минут.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Просмотреть книжные полки

Не нужно много времени, чтобы собрать книги со всего дома и вернуть их на книжные полки.

Затем можно посмотреть свою "библиотеку" в целом, чтобы выяснить, какие книги можно передать в новый дом - советуют начать с неинтересных кулинарных книг и детских книг. Их можно подарить, отдать на благотворительность или продать.

Разложить бумажные документы

На то, чтобы разобрать накопленную почту - газеты, квитанции и рекламные флаеры, уходит немного времени.

А ускорить этот процесс в будущем может система организации, позволяющая быстро сортировать почту, предотвращает ее накопление и разбрасывание по всему дому.

Простой и действенный вариант - поставить в коридоре три вертикальные папки или контейнеры для журналов с соответствующими пометками "к оплате", "к просмотру" и "в мусорник", чтобы сразу поместить почту в нужный отсек.

Перебрать вещи в сумке или рюкзаке

Особенно у тех, кто нечасто меняет сумки, они могут превратиться в настоящий сундук сокровищ.

Однако обычно не сокровищ, а старых чеков, салфеток и старой косметики чуть ли не в каждом отсеке - всего, что можно легко выбросить менее чем за 15 минут.

Затем убедитесь, что вы пополнили запасы нужного - салфеток, бальзама для губ, пластырей и т.д.

Освободить тумбочку у кровати от беспорядка

Не нужно много времени, чтобы тумбочка заваливалась всем, начиная от стопки книг, которые нужно прочесть, и заканчивая резинками для волос, зарядными устройствами для телефонов и бижутерией.

Но поскольку тумбочка занимает небольшое пространство, ее уборка также не займет много времени.

После выбрасывания и перемещения всего, кроме нескольких действительно необходимых вещей, можно быстро вытереть пыль, чтобы уменьшить количество аллергенов.

Почистить полку со специями

Полочка для специй может быть одним из самых больших виновников беспорядка на кухне, но это также одна из самых простых задач по организации кухни.

Чтобы посмотреть, какие специи еще пригодны, а какие нуждаются в замене, можно всего за 10-15 минут. Если предпочитаете хранить специи в банках, используйте это время, чтобы наполнить контейнеры и посмотреть, для каких из них нужно купить новые запасы.

Вымыть кисточки для макияжа и выбросить старую косметику

Кисти для макияжа нужно регулярно чистить, но как часто это происходит? К счастью, эта задача не займет много времени.

Вы можете справиться с ней за несколько минут, а оставшиеся 10 минут потратить на то, чтобы перебрать косметику и отобрать старые вещи, которые нужно выбросить.

Просмотр контейнеров для хранения продуктов

Когда вы наспех складываете посуду, контейнеры для хранения продуктов и крышки к ним быстро теряются - и вот почти ни одного набора под рукой.

Для того чтобы разобрать накопление контейнеров, советуют установить таймер на 10 минут и выложить все контейнеры для хранения продуктов, чтобы найти подходящие наборы.

Выбросьте все, что не нашло пару, разбито или сильно загрязнено. Чтобы предотвратить повторение беспорядка, рекомендуют хранить крышки вертикально и складывать контейнеры по размеру.