7 советских актеров, которые сбежали в США, и не пожалели

Олег Видов

Звезда "Джентльменов удачи", красавец с европейской внешностью, которого с удовольствием снимали даже иностранные режиссеры.

Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

В 1983 году он женился на гражданке Югославии - и благодаря этому получил визу и уехал из СССР.

Сначала путешествовал по Европе, а потом окончательно осел в США. За океаном Видов снялся в более чем 10 фильмах.

В частности, сыграл партнера героя Арнольда Шварценеггера в фильме "Красная жара". Актеры даже сдружились.

Кадр из фильма "Красная жара"

Во время съемок "Дикой орхидеи" врачи обнаружили у Видова серьезное заболевание мозга.

Впрочем, после нескольких операций он вернулся в кино. К сожалению, в 2017 году Олег Видов умер от лейкемии.

Елена Соловей

Заслуженная артистка СССР, звезда фильмов "Раба любви" и "Вам и не снилось", в 1991 году решила эмигрировать в США вместе с семьей.

В Америке она понимала, что ее не ждет былая слава, но сделала сознательный выбор - ради будущего детей.

Соловей работала на "Русском радио" в Нью-Джерси, открыла творческую студию для детей, а также иногда играла в театре, снималась в фильмах и сериалах, в частности в "Клане Сопрано", "Хозяевах ночного города" и "Роковой страсти".

Кадр из сериала "Жизнь Клима Самгина"

Борис Сычкин

Борис Сычкин стал знаменитым уже после 40 лет - благодаря роли Бубы Касторского в "Неуловимых мстителях".

Но в 1973 году его безосновательно бросили за решетку за якобы хищение имущества. Через год вышел, но остался озлобленным на систему. В 1979-м решил покинуть СССР.

В США он работал на сцене как эстрадный артист, но и в кино его тоже приглашали. Самая известная роль - Леонид Брежнев в фильме Оливера Стоуна "Никсон" (1995).

Кадр из фильма "Новые приключения неуловимых"

Ирина Азер

Ее лицо узнают по фильмам "Большая перемена" и "Возвращение резидента". Но из-за "несоветской" внешности она получила главную роль только в одном фильме - "Акванафты".

После распада СССР об актрисе забыли, и она продавала женское белье на улице, скрываясь под париком и очками.

Кадр из фильма "Внимание, черепаха!"

В 1998 году умер ее муж, из-за мошенничества она потеряла деньги, а еще через несколько лет - и младшую сестру.

Актриса начала злоупотреблять алкоголем. Спасла ее дочь, которая позвала Ирину к себе в США.

Сегодня Ирина Азер живет в Америке, воспитывает внуков и пишет книги.

Лариса Еремина

Зрители запомнили ее как Софочку - любовницу мужа подруги из новеллы "Забавное приключение" в фильме "Не может быть".

В 1979 году она вышла замуж за скрипача Григория Вейна и переехала в США.

Там получила степень магистра по филологии и преподавала актерское мастерство в Калифорнийском государственном университете.

Кадр из фильма "Между небом и землей"

В 1987 году открыла собственную актерскую школу, а еще успела сыграть в сериалах "Молодые и дерзкие" и "Главный госпиталь".

Последний раз на экране появлялась в 2007 году - в фильме "Рабство".

Михаил Барышников

Михаил Барышников - один из самых успешных советских эмигрантов. Родился в Латвии, учился в Ленинграде, стал звездой балета.

В 1974 году, во время гастролей в Канаде, решил остаться на Западе.

Кадр из фильма "Обратный путь"

Стал ведущим танцовщиком Американского балета, снимался в фильмах и сериалах, в том числе в "Сексе в большом городе" и "Белых ночах".

Получил номинацию на "Оскар" и две "Эмми". В 2015 году вернулся в Ригу, но оставил после себя блестящую американскую страницу.

Михаил Барышников (фото: Википедия)

Виктория Федорова

Ее судьба - как сюжет из кино. Дочь актрисы Зои Федоровой и американского военного Джексона Тейта, которого депортировали, не узнав, что он стал отцом.

Мать провела девять лет в лагерях, а Викторию воспитывала тетя.

Она мечтала найти отца и стать известной. Снималась в фильмах "Расплата", "Ход белой королевы", "О любви", а впоследствии таки переехала в США.

Виктория Федорова (фото: Википедия)

Там карьеру актрисы испортил языковой барьер, но она нашла себя в модельном бизнесе.

Вышла замуж, родила сына, но из-за ревности мужа брак распался. Тот отсудил право опеки, а Виктория начала употреблять алкоголь. В конце концов, у нее диагностировали рак. Умерла в 66 лет.