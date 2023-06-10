8 пунктов, которые обязательно должны быть в договоре аренды квартиры

Многие из новичков или самоуверенных арендаторов пренебрегают договором аренды. Однако этого лучше не делать, чтобы не попасть на деньги. Договор аренды жилья требуется, как минимум, для фиксирования ваших договоренностей с арендодателем. С документом проживание и процесс выселения пройдут без спорных моментов.
О том, какие 8 пунктов обязательно должны быть в договоре об аренде жилья, пишет агентство по недвижимости X-Estate в Instagram.
Всегда нужно указывать четко и полностью адрес квартиры. Если отнестись к этому вопросу легкомысленно, то есть угроза, что мошенники могут вас выселить в ближайшее время.
Вы должны четко ориентироваться, с какого момента начинается аренда и когда заканчивается. Сначала это кажется мелочью, но при выезде из квартиры могут возникнуть разногласия в трактовке этого пункта.
Обязательно нужно указывать размер месячной оплаты, а также какие коммунальные платежи вы платите. Иначе позже владелец сможет вам добавить лишние счета, о которых вы раньше не договаривались.
Следует указать точную сумму, которую вы вносите, как залоговую. Также в договоре должно быть указано, в каких случаях залоговая сумма возвращается, а в каких - нет.
При выселении этот вопрос обязательно поднимется, поэтому нужно быть готовым к этому.
Фиксируйте в договоре, кто будет проживать в арендованном жилье. Среди них указывайте и животных, чтобы у владельца не было оснований вас выселить.
Это важно не только зафиксировать в договоре, но снять на фото и видео. При выселении все должно быть на месте. Владелец квартиры не сможет придумать, что в помещении была еще какая-нибудь мебель или техника, и при выселении не снимет с вас залоговую сумму.
Проверяйте документы владельца и полностью внесите ваши паспортные данные в договор. И, конечно, поставьте свою подпись.
Спросите у владельца его документы на квартиру: это может быть договор о купли-продажи, выписке из реестра, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности или договор дарения квартиры.
Обязательно сверьте данные об адресе квартиры и имени владельца.
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