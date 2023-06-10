8 пунктов, которые обязательно должны быть в договоре аренды квартиры

Адрес квартиры

Всегда нужно указывать четко и полностью адрес квартиры. Если отнестись к этому вопросу легкомысленно, то есть угроза, что мошенники могут вас выселить в ближайшее время.

Момент передачи квартиры

Вы должны четко ориентироваться, с какого момента начинается аренда и когда заканчивается. Сначала это кажется мелочью, но при выезде из квартиры могут возникнуть разногласия в трактовке этого пункта.

Месячная оплата + коммуналка

Обязательно нужно указывать размер месячной оплаты, а также какие коммунальные платежи вы платите. Иначе позже владелец сможет вам добавить лишние счета, о которых вы раньше не договаривались.

Залоговая сумма

Следует указать точную сумму, которую вы вносите, как залоговую. Также в договоре должно быть указано, в каких случаях залоговая сумма возвращается, а в каких - нет.

При выселении этот вопрос обязательно поднимется, поэтому нужно быть готовым к этому.

Сколько человек будет проживать в квартире

Фиксируйте в договоре, кто будет проживать в арендованном жилье. Среди них указывайте и животных, чтобы у владельца не было оснований вас выселить.

Комплектация квартиры

Это важно не только зафиксировать в договоре, но снять на фото и видео. При выселении все должно быть на месте. Владелец квартиры не сможет придумать, что в помещении была еще какая-нибудь мебель или техника, и при выселении не снимет с вас залоговую сумму.

Реквизиты сторон

Проверяйте документы владельца и полностью внесите ваши паспортные данные в договор. И, конечно, поставьте свою подпись.

Документы на право собственности

Спросите у владельца его документы на квартиру: это может быть договор о купли-продажи, выписке из реестра, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности или договор дарения квартиры.

Обязательно сверьте данные об адресе квартиры и имени владельца.