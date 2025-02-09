8 простых круп, которые содержат много магния

Магний играет ключевую роль в работе мышц, нервной системы и регуляции артериального давления. Диетолог рассказала, какие крупы являются лучшими источниками этого минерала.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Галины Сеник.

Норма магния в сутки

Часто люди ищут витамины и минералы в дорогих продуктах, забывая о простых и доступных источниках питательных веществ.

Важно объективно разбираться, какие крупы полезны, а какие нет. Тогда они принесут пользу и насытят энергией.

Лучше всего выбирать крупы из цельного зерна или минимально измельченные, лучше нешлифованные.

Эксперт отметила, что злаковые являются одним из источников магния, который очень нужен человеку. Из пищи магний лучше всасывается, чем из добавок.

Его биодоступность из препаратов всего 20-60%, поэтому дозировка для человека в препаратах 300-600 мг, а усваивается около 100 мг.

Магний является основным структурным компонентом костей и зубов. Мало того, минерал действует как электролит, помогая транспортировать ионы кальция и калия через клеточные мембраны, что необходимо для поддержания сердцебиения, нервных импульсов и сокращений мышц.

Какие крупы богаты магнием

К таким входит:

гречка - в 100 г содержится до 250 мг магния

киноа - до 120 мг на 100 г

пшено - еще один источник магния (примерно 100 мг)

овес - не только для энергии, но и хороший источник клетчатки (85 мг на 100 г)

овсяная крупа содержит 120-140 мг на 100 г

пшеничные отруби 448 мг на 100 г, добавляйте их по 0,5- 1 ч.л. в каши как источник клетчатки.

ячменная крупа - 90-150 мг на 100 г

нешлифованный или коричневый рис - 110-140 мг, а белый содержит всего 13 мг

В сутки человек может смело есть 100-150 г сухих круп, то можно понять сколько магния, примерно будет поступать.

К тому же от того, на какой земле были выращены растения будет отличаться их насыщенность микроэлементами и черноземы как раз особенно ценны этим.

"Используйте в рационе разнообразные крупы, а не 2-3. Это поможет получать больше питательных веществ, вкусов и пользы для организма. Для большего эффекта сочетайте их с овощами, фруктами и зеленью", - добавила диетолог.