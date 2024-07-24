8 продуктов, которые вызывают сильное вздутие живота

Пицца

Пицца не только вкусная, но и насыщена жиром и солью. Эти два питательных вещества вызывают вздутие живота.

Чрезмерное потребление соли может привести к задержке воды и временному увеличению веса. Кроме того, жирная пища может задерживать опорожнение желудка, из-за чего вы чувствуете сытость и раздутие.

Яблоки и груши

Такие фрукты богаты растворимой клетчаткой, которая делает их идеальными продуктами для похудения. Поскольку они волокнистые, то могут нанести вред животу.

Если вы обнаружите, что такие сытные фрукты вызывают вздутие живота, то уменьшите порцию вдвое.

Алкоголь

Диетолог Алисса Рамси рассказала, что большое количество алкоголя может замедлить опорожнение желудка, из-за чего вы можете ощущать вздутие.

Алкоголь также может привести к задержке воды, поэтому появятся отеки. Это еще больше усиливается мочегонным эффектом алкоголя, поскольку обезвоженный организм удерживает больше воды, чем увлажненный.

Кукуруза

Не все типы углеводов просто усваиваются. Кукуруза содержит тип углеводов, которые трудно расщеплять в организме. Это может привести к ферментации желудочно-кишечных бактерий и задержанию воздуха и газов, что вызывает вздутие.

Сырой шпинат

Высокое содержание растворной клетчатки в шпинате делает его сытным дополнением к бутербродам и салатам. Но это питательное вещество может вызвать вздутие живота у людей с чувствительным животом.

Если вы любите есть шпинат, можно обжарить его на оливковом масле.

Лук

Лук является основным источником фруктанов, класса олигосахаридов или сложных сахаров, тонкий кишечник не может расщепить.

По этой причине они могут способствовать вздутию и боли в животе.

Протеиновые батончики

Протеиновый батончик включает белковый изолят, полученный из соевых бобов. Как и другие бобы, соя содержит олигосахариды, молекулы сахара, которые организм не может полностью расщепить.

Не имея куда деваться, эти олигосахариды находят в желудке, где они бродят и вызывают газы и вздутие.

Молочные продукты

Когда лактоза, природный сахар, содержащийся в молочных продуктах, плохо всасывается в тонком кишечнике, она попадает в толстый кишечник, где ферментируется кишечными бактериями.

Результатом часто являются газы и вздутие живота.

Какие вредные пищевые привычки вызывают вздутие

Недостаточное употребление воды

Если вы обезвожены, то тело будет хранить воду, что может привести к вздутию живота. Увлажнение также ускоряет пищеварение и может противодействовать сдуванию живота, вызванному солью и углеводами.

Следует выпивать от 6 до 8 стаканов воды в течение дня.

Слишком бистрый прием пищи

Чтобы избежать вздутия живота, прием пищи должен длиться не менее 30 минут. Это не только уменьшает количество лишнего воздуха, который вы вдыхаете, но также позволяет лучше прислушиваться к телу и перестать есть, когда вы чувствуете сытость.

Конфеты или жвачки

Жевание жвачки и сосание леденцов может показаться безвредной привычкой, но это может повлечь заглатывание лишнего воздуха, что может привести к вздутию живота.

Чтобы освежить дыхание после еды и избежать вздутия живота, заварите чашку мятного чая. Отвар является распространённым домашним средством от метеоризма, а также может облегчить боль и дискомфорт от газов и вздутие живота.