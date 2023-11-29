8 продуктов, которые естественным путем повышают выработку коллагена

Что такое коллаген

Коллаген - это белок, который придает структуру мышцам, костям, коже и сухожилиям. Хотя технически существует пять типов коллагена, большинство источников коллагена в конечном итоге предлагают эти преимущества в дополнение к поддержке органов, волос, ногтей, связок, глаз и артерий.

Коллаген, являющийся важным строительным блоком этих жизненно важных структур, в изобилии содержится во всем организме. Наше тело вырабатывает коллаген, но мы также можем получать его из продуктов питания и добавок.

По мере того как мы стареем и подвергаемся воздействию таких факторов окружающей среды, как ультрафиолетовое (УФ) излучение, выработка коллагена начинает снижаться. Именно здесь прием коллагена через пищу или диетические добавки может сыграть дополнительную роль.

Коллагеновые добавки вызывают массу споров, но исследования показывают эффективность приема добавок коллагена, особенно тех, которые изготовлены из гидролизованного коллагена, расщепленного для лучшего усвоения.

Употребление коллагена связано с повышением эластичности кожи, защитой от ультрафиолета, поддержкой здоровья сердца, сохранением костей, улучшением мышечной силы, облегчением боли в суставах.

Но и пищевой коллаген также приносит пользу организму. Два наиболее эффективных способа увеличить запасы коллагена в организме - это сосредоточиться на потреблении питательных веществ, которые поддерживают выработку коллагена, и употребление в пищу продуктов с высоким содержанием коллагена.

Где искать коллаген

"Некоторые аминокислоты, включая глицин, пролин и гидроксипролин, служат строительными блоками для коллагена и, таким образом, поддерживают выработку коллагена. Витамин С и цинк также необходимы, чтобы помочь организму вырабатывать собственный коллаген для структуры и функций тела. Медь и сера - это два минерала, которые также способствуют выработке естественного коллагена в организме", - объясняет диетолог Бьянка Тамбурелло.

Рыба. Когда дело доходит до естественного производства коллагена, то рыба - один из лучших продуктов. Рыбий коллаген является одним из наиболее эффективно усваиваемых источников пищевого коллагена. Лучший вариант - лосось, так как он богат жирами омега-3 и содержит высококачественный белок в виде аминокислот для поддержки выработки коллагена. Другие варианты включают: анчоусы, сардины.

Цитрусовые. Немногие продукты содержат больше витамина С, чем цитрусовые, такие апельсин, лимон, грейпфрут и лайм. Витамин С помогает сохранить коллаген в организме и играет важную роль в процессе выработки организмом собственного коллагена.

Яйца. Помимо пролина, цинка и серы, содержащиеся в яйцах, эти любимые продукты на завтрак поддерживают выработку коллагена в организме. Хотя цинк содержится в яичном желтке, пролин и сера в основном сконцентрированы в белках.

Ягоды. Будь то клубника, малина, черника, клюква или другая вкусная ягода, эти сочные фрукты буквально наполнены витамином С, способствующим образованию коллагена.

Костный бульон. Это один из самых известных продуктов с высоким содержанием коллагена. Вы можете приготовить костный бульон дома, хотя этот процесс может занять много времени.

Бобы. Существует множество веганских источников белка, которые обеспечивают аминокислоты, необходимые для поддержания выработки коллагена, включая сытные бобовые, такие как фасоль. Многие сорта фасоли не только содержат множество аминокислот, способствующих образованию коллагена, но и являются отличными источниками меди.

Птица с кожей. Возможно, это один из тех немногих случаев, когда вы найдете домашнюю птицу с кожей в обзоре продуктов питания, ориентированных на здоровье. Но когда дело доходит до выработки коллагена, мясо и рыба могут сильно помочь.

Моллюски. Моллюски, а особенно устрицы, являются очень эффективными усилителями выработки коллагена. Эти соленые деликатесы не только полны разнообразных аминокислот для построения коллагена, но и являются одними из лучших пищевых источников меди и цинка.