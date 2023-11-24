Какие продукты могут облегчить вздутие живота: вот что можно есть

Вздутие живота - очень неприятное ощущение, которое возникает не только от переедания, а и от других проблем с желудочно-кишечным трактом. Порой, вздутие может быть не связано с тем, что человек ел.

Какие продукты могут облегчить вздутие живота, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Авокадо

Эти плоды богаты калием, который необходим организму, чтобы контролировать уровень натрия. А натрий, в свою очередь, контролирует количество воды, которую вы употребляете. Чем лучше работает эта связь, тем меньше у вас риск вздутия.

Бананы

Эти фрукты также являются отличным источником калий. Одно из исследований показало, что у женщин, которые ели бананы перед каждым приемом пищи, вздутие живота было меньше, кто этого не делал. Эксперты полагают, что они доставляют определенные кишечные бактерии, которые помогают успокоить газообразование в животе.

Сельдерей

Добавьте в еду немного сельдерея, чтобы повысить гидратацию и улучшить пищеварение. В качестве бонуса сельдерей также содержит определенные флавоноиды (мельчайшие растительные молекулы), которые уменьшают воспаление в организме, в том числе и в желудке.

Куркума

Эта специя, придающая карри желтый цвет, содержит большое количество куркумина. Исследования показывают, что куркумин может облегчить симптомы СРК, облегчить дискомфорт, регулировать пищеварительную систему и уменьшить вздутие живота.

Мята перечная

Исследования показывают, что перечная мята помогает расслабить мышцы пищеварительной системы. Это помогает протолкнуть газы и уменьшить вздутие живота. Мятный чай может иметь успокаивающий эффект.

Имбирь

Пряный на вкус имбирь стимулирует выделение желудочного сока. Это улучшает пищеварение и помогает желудку быстрее опорожняться, что предотвращает вздутие живота.

Помидоры

Рацион, который включает помидоры, насыщает организм ликопином, антиоксидантом, который оказывает противовоспалительное действие на весь организм. Помидоры также богаты калием, который снижает уровень натрия, вызывающего вздутие живота, в организме.

Кефир

Некоторые исследования показывают, что употребление кефира, ферментированного напитка, удаляет газы в желудке на целых 70%.