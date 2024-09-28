8 причин, почему в ванной появляется плесень
Ванные комнаты нередко страдают от плесени. Обычно это потому, что для роста и распространения плесени нужны только две вещи: вода и ячеистая поверхность. Но есть другие причины.
О том, почему в доме часто появляется пыль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Причины возникновения плесени
Плохая вентиляция
Плохая вентиляция в ванной комнате - самое распространенное условие для создания идеальных условий для роста плесени на плитке, гипсокартоне и дереве. Когда вы принимаете душ, нехватка воздушного потока создает высокий уровень влажности.
Горячая вода образует пар, увеличивающий влажность воздуха. Если ее не заменить более сухим воздухом, это может привести к образованию конденсата и длительной влажности в помещении. Поскольку некоторые виды плесени могут расти при влажности 60% и выше, лучше стараться удерживать влажность ниже этого уровня.
Трещины
Еще одной причиной появления плесени являются трещины в затирке или шпатлевке, которые могут быть вызваны старением материала или каким-либо типом удара. Трещины также позволяют влаге задерживаться на длительное время.
Плесень может расти в течение 24-48 часов, если имеет источник влаги и органических материалов, поэтому трещины дают идеальную возможность.
Мокрые вещи
Постоянное хранение мокрых вещей является еще одним фактором, способствующим развитию плесени в ванной комнате. Это могут быть банные полотенца, полотенца для рук или даже коврики для душа, которые не просушиваются после каждого использования.
Отсутствие уборки
Уборка - важная защита от плесени. Итак, если вы не чистите регулярно сантехнику в ванной комнате, например душевую воронку и смеситель для раковины, это может быть еще одной причиной появления плесени.
Затопление
Неудивительно, что аномальный избыток влаги в ванной является причиной появления плесени. Затопление, которое может произойти из-за протекания, создает источник влаги для роста микробов.
Неправильно уложенная плитка
Кроме проблем с затиркой или шпатлевкой, еще одним потенциальным источником плесени является неправильно уложенная плитка. Это также позволяет задерживать влагу после купания, что способствует развитию микроорганизмов.
Протекание
Протекание в любом месте в вашей ванной также может быть проблемой.
Если протекание происходит под раковиной, под унитазом, вокруг душа или ванны, это может привести либо к огромному затоплению, которое нужно полностью высыхать в течение 24 часов, либо к небольшому постоянному источнику влаги, которое остается незамеченным в течение некоторого времени.
И каким бы плохим ни казалось массовое затопление, небольшой постоянный источник влаги более проблематичен - он может оставаться незамеченным некоторое время, что позволит плесени колонизироваться и процветать.
Плохо загерметизированные окна
Если окна вашей ванной комнаты на даче или в частном доме не загерметизированы должным образом, это позволит внешним осадкам попадать внутрь, что повышает уровень влажности и создает возможность размножения микробов.
Как предотвратить появление плесени
Лучшие способы предотвратить появление плесени в ванной заключаются в довольно простых действиях:
- Использовать вытяжку. Используйте вытяжку в ванной каждый раз, когда принимаете душ, и оставляйте ее работать как минимум 15-20 минут после душа. Если в ванной комнате нет вентилятора, попробуйте открыть окно или дверь в ванную, чтобы создать больший поток воздуха.
- Вытирайте поверхности после душа. Обязательно вытирайте все влажные поверхности после душа, а если вы используете душевой занавес, дайте ему высохнуть во избежание роста плесени.
- Не забывайте убирать. Регулярно убирайте помещение, чтобы предотвратить рост плесени на очищенных поверхностях.
- Очищайте швы между плиткой. Намокающая паста может зарастать плесенью, если за ней не ухаживать, поэтому, если прошли годы, хорошо очистите ее или обновите.
- Проверяйте шпатлевку в ванной. Проверьте щели вокруг ванны, душевой кабины или раковины - все, где есть щели, которые могут намокнуть. Если шпаклевка повредилась, советуют удалить ее и зашпаклевать щели снова.
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