Украинец вместе с Оппенгеймером разработал атомную бомбу США: детали невероятной истории (фото)

В мире и Украине в частности состоялась премьера биографического фильма "Оппенгеймер", рассказывающего о создателе атомной бомбы, американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере. После премьеры стало известно, что в разработке самого страшного мирового оружия участвовал украинец.

Что известно о нашем ученом и как он приобщился к испытаниям - читайте ниже в материале Styler.

Великий ученый родом из Боярки в Киевской области

Украинца, работавшего с Робертом Оппенгеймером, звали Георгий Кистяковский. Он родился в 1900 году в городе Боярка Киевской области. С самого детства у мальчика не было иного выбора, кроме занятий наукой.

Дед по отцовской линии был профессором права Университета Св. Владимира и известным адвокатом по уголовному праву. Отец был профессором философии и членом Украинской Академии Наук.

Дядя Георгия был министром правительства Гетьманата, а мать происходила из известной интеллигентной семьи с немецкими корнями.

В годы жизни Кистяковского власть в Украине переходила от российского царизма в руки большевиков. После задержания физик смог бежать в Сербию, а затем в Германию. Там он защитил докторскую диссертацию.

Костяковский не смог мириться с большевистской властью, поэтому покинул Украину (фото: trinityremembered.com)

С 1926 года Георгий находился в США. Позже он стал профессором Гарвардского университета и действительным членом Американской национальной академии наук, а потом ее вице-президентом.

Как началось сотрудничество с Оппенгеймером

В 1943 году Костяковского позвали в возглавляемый Робертом Оппенгеймером Мангеттенский проект, целью которого было разработать первую атомную бомбу.

Украинец руководил так называемым отделом X, занимавшимся разработкой взрывных линз. В конце 1950-х, Костяковский работал в Белом доме, в том числе был советником президента Эйзенхауэра.

В фильме "Оппенгеймер" роль Георгия исполняет норвежский актер Тронд Фауса Аурвог.

Кадр из фильма "Оппенгеймер" (скриншот: t.me/wasmedia_uа)

Интересно, что после освобождения от научной деятельности ученый стал антивоенным активистом, выступал против ядерного оружия и вторжения во Вьетнам.

Вместе с тем, Кистяковский никогда не скрывал своей национальности, а наоборот открыто о ней говорил.

Незадолго до смерти в 1982 году Костяковский давал интервью. Собеседник спросил, является ли он россиянином. Исследователь ответил: "Я украинец. Это все равно что сказать шотландцу: "Вы англичанин?"

Георгий Кистяковский всегда открыто признавал, что он украинец (фото: trinityremembered.com)

17 декабря 1982 года он умер от рака в Кембридже. Его тело кремировали, а пепел рассеян у его летнего дома на Кейп-Коде.