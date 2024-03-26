8 новых фильмов, которые вы точно захотите посмотреть в апреле

Апрель, как всегда, богат на премьеры. Киноманы смогут ознакомиться с такими украинскими кинолентами, как "Мы, наши любимцы и война", "Я и Феликс" и "Крашанка". Также в прокат выйдут захватывающие мюзиклы, триллеры и фильмы экшн.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас восемь фильмов, которые можно посмотреть в украинских кинотеатрах в апреле.

Мы, наши любимцы и война

Премьера: с 4 апреля 2024

Первый полнометражный фильм украинского блогера и путешественника Антона Птушкина. Главные герои картины - коты, собаки, медведи, львы, лемуры и хамелеон по имени "Игорь", а также люди, которые их спасают, рискуя своей жизнью.

В ленте задействовано много иностранцев, для которых героизм украинцев во время спасения животных стал настоящим открытием.

Материнский инстинкт

Премьера: с 4 апреля 2024

1960-і. Жизнь двух соседок Элис и Селин похожа на сказку - идеальные дома, успешные мужья и милые сыновья одного возраста. Но внезапно идиллия превращается в ужас, а недавняя дружба оборачивается взаимными подозрениями и паранойей. Так начинается смертельно опасная игра, в которой нельзя доверять никому и ничему, кроме собственных инстинктов.

Восстание штатов

Премьера: 11 апреля 2024

Футуристический триллер о разделенной Америке, где журналистка оказывается в эпицентре войны между объединенными Калифорнией и Техасом и центральным правительством.

Эми Вайнгауз: Back to Black

Премьера: 11 апреля 2024

Сюжет фильма разворачивается вокруг Эми Уайнхаус, талантливой и харизматичной фигуры музыкального мира начала 2000-х. В центре повествования - ее становление как артистки: от ранних выступлений в джазовых клубах Северного Лондона до взрывного успеха, который принес ей мировую известность и уважение.

Я и Феликс

Премьера: 11 апреля 2024 года

Полнометражный игровой дебют украинского режиссера Ирины Цилык.

Лента рассказывает историю о взрослении парня Тимофея в 90-х. В центре сюжета - его отношения с семьей, друзьями, первой любовью, и с бывшим контрразведчиком Феликсом, который служил во время войны в Афганистане и стал частью семьи парня. История рассказана через призму детского восприятия.

Эбигейл

Премьера: с 18 апреля 2024 г.

Группа преступников похищает 12-летнюю балерину, дочь влиятельного криминального авторитета. Все, что им нужно сделать, чтобы получить выкуп в 50 миллионов долларов, - это наблюдать за девочкой всю ночь. Однако похитители обнаруживают, что они заперты в доме, а девочка, которую они похитили, - вампир, который теперь за ними охотится.

Крашенко

Премьера: с 25 апреля 2024 года

Семейная комедия Тараса Дудара о семье Забияк, которая собирается за семейным столом после долгих лет разлуки. Кто-то стремится к семейному уюту, кто-то наконец находит время разобраться в себе, а вот главный Забияка строит ракету, чтобы запустить ее на Москву на Пасху.

Каскадер

Премьера: 25 апреля 2024

Потрепанный жизнью каскадер Колт нехотя возвращается в профессию, чтобы помочь бывшей девушке Джоди снять первый фильм - блокбастер с многомиллионным бюджетом. Ситуация усложняется исчезновением исполнителя главной роли.