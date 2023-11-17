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8 самых интересных фильмов о студенческой жизни

Лучшие фильмы о студенческой жизни (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Студенческая жизнь всегда наполнена приключениями, множеством интересных людей, ощущением первой любви, взросления и, конечно, первыми взрослыми проблемами и вечеринками.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые интересные фильмы и создало собственный список, которым охотно делится с вами.

При подготовке материала были использованы источники: Кинориум

Гуманитарные науки

Любовь к книгам, музыке объединяет юную студентку колледжа и мужчину 30 лет. Но разница в возрасте мешает им быть счастливыми и сюжет разворачивается очень неожиданно.

 

Дневник студенток по обмену

В поисках новых впечатлений две лучшие подруги отправляются за границу как студентки по обмену навстречу приключению, которое может изменить их жизнь.

 

Нас приняли

В центре сюжета Бартлби Гейнс, который не поступает в университет, но не может признаться в этом родителям. И тогда он решает не огорчать семью и бороться с проблемами по мере их поступления.

Для начала он подделывает приглашение на обучение от вымышленного заведения, а чтобы обман выглядел максимально правдоподобно, парень создает сайт, находит дом и готовится к каверзным вопросам о других деталях. Постепенно его вымысел становится реальностью.

 

После

Романтическая история двух студентов Тессы Янг - усердной студентки из хорошей семьи и Хардина Скотта - от которого все представительницы противоположного пола просто теряют рассудок.

Эти двое совершенно разные, но как раз противоположности и любят притягиваться. Сводит их колледж и студенческие приключения.


Соседка по комнате

По сюжету умная девушка Сара Мэттьюс поступает в колледж. Она знакомится с новой жизнью в колледже и со своей подругой по кровати и комнате - девушкой, по имени Ребекка.

Их дружба выглядит довольно странной и неприхотливой. Но вскоре новая подружка оказывается не совсем той, кем казалась недавно - ревнивой и безжалостной стервой, способной сломить жизнь любому, кто встает на ее пути.

 

Душа компании

Главная героиня по имени Диана, была обычной домохозяйкой и посвящала всю свою жизнь мужу и дочери. Но когда дочь-подросток перешла в выпускной класс колледжа, муж сообщил, что уходит к другой, женщина решает не отчаиваться, а наверстать все то, чего она была лишена все эти годы. Для начала Диана отправляется оканчивать колледж.

 

Социальная сеть

Художественный фильм "Социальная сеть" рассказывает о создании и развитии Facebook. Будучи студентом, Марк Цукерберг не всегда был востребован и удовлетворен жизнью, но его неординарное мышление и способности в области it-технологий помогали ему реализовываться.

 

Умник Уилл Хантинг

Уилл Хантинг молодой парень из Бостона, постоянно попадающий в неприятные истории. Но неожиданно он открывает феноменальные математические способности.

Когда полиция арестовывает его за очередную потасовку, то в игру вступает профессор математики и берет его под свою опеку, но при одном условии: Вилл должен пройти курс психотерапии.

 

Раньше мы рассказывали о5 фильмах, которые помогут раскрыть женственность.

Также читайте наш материал о том, что Киноколо 2023 года объявило лучшие украинские фильмы.

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