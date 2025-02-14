8 лучших способов, которые помогут быстро избавиться от отеков на лице

Что вызывает отеки на лице

Дерматолог Мари Хаяг рассказала, что отечность лица в основном вызвана задержкой воды, которая может возникнуть в результате различных факторов, от гормонов до диеты и стресса.

Если говорить точнее, основной причиной может быть обезвоживание и большое потребление соли. Недосып и аллергия также могут способствовать отеку лица.

Как избавиться от отеков

Сделайте массаж лица

Массаж лица может быстро уменьшить отек и воспаление. Все из-за того, что это может помочь облегчить лимфодренаж.

Делая себе массаж лица, двигайтесь медленными плавными движениями, начиная от центра лица наружу. Вы можете сделать это вокруг скул, вверх по линии челюсти и поперек лба.

Умойтесь холодной водой

Утром можно умыть лицо холодной водой, провести по лицу кубиком льда или наложить холодный компресс, чтобы мгновенно сузить кровеносные сосуды и уменьшить отек.

Приложите лед к лицу

Холод от льда может помочь уменьшить отечность утром. Это может помочь вывести лишнюю жидкость из лимфатической системы и ограничить кровеносные сосуды, чтобы уменьшить воспаление.

Крем для глаз

Опухшие глаза - очень распространенная жалоба, потому что кожа здесь очень тонкая. Стоит выбрать крем для век на основе кофеина. Кофеин сужает кровеносные сосуды и, как следствие, уменьшает отечность.

Двигайтесь

Длительное сидение или лежание (например, в течение ночи во время сна) может вызвать накопление жидкости в тканях определенных частей тела. Как только вы встанете с постели, вы заметите, что любая отечность начнет уменьшаться.

Как предотвратить отеки

Пейте достаточно воды

Употребление достаточного количества воды поможет вам оставаться увлажненным. Вы должны пить воду в течение дня для вашего организма и образа жизни.

Внесите изменения в диету

Внесение некоторых изменений в диету также может помочь убедиться, что тело не задерживает воду, из-за чего лицо и другие участки могут отекать.

Чтобы уменьшить отек лица по утрам, особенно важно сократить употребление соленых закусок перед сном.

Употребление пищи с высоким содержанием соли на ночь вызывает у людей чувство жажды, поэтому они пьют больше воды непосредственно перед тем, как спать. Тогда вода задерживается телом и возникает отек на лице.

Сон

Недостаточный сон является основной причиной отечности. Рекомендуется, чтобы здоровые взрослые спали не менее 7 часов непрерывно за ночь.

Некоторым взрослым нужно даже больше сна, например, 8-9 часов.

Сведите к минимуму стресс

Стресс негативно влияет на организм, включая воспалительный процесс. Но даже в самые напряженные дни есть способы минимизировать его.

Измените позу для сна

Сон на животе или на боку может привести к повышенной задержке жидкости, то есть к отечности лица. Вместо этого попробуйте спать на спине с поднятой головой на дополнительной подушке.