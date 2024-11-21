8 натуральных способов преодолеть длительную бессонницу

Бессонница может оказывать значительное влияние на качество жизни, снижая энергию, концентрацию и настроение. Хотя существуют медицинские препараты для улучшения сна, многие люди предпочитают натуральные методы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о восьми эффективных способах борьбы с бессонницей с помощью природных средств.
Чаи на основе ромашки, мелиссы или лаванды обладают успокаивающими свойствами, способствующими расслаблению. Ромашковый чай, например, содержит апигенин, действующий как природный транквилизатор.
Мелисса помогает снизить уровень тревожности, а лаванда успокаивает нервную систему. Выпивайте чашку теплого чая за 30 минут до сна, чтобы подготовить организм к отдыху.
Ароматерапия с помощью эфирных масел лаванды, сандалового дерева или ромашки помогает снизить напряжение и улучшить сон. Используйте аромадифузоры в спальне или наносите несколько капель масла на подушку.
Особенно эффективно работает лаванда, которая снижает частоту сердечных сокращений и способствует глубокому сну. Такой простой ритуал поможет создать умиротворяющую атмосферу перед сном.
Практика медитации помогает успокоить мнения и отвлечься от забот. Попробуйте простые дыхательные упражнения или техники визуализации, воображая спокойные природные пейзажи.
Регулярная медитация снижает уровень кортизола - гормона стресса, который часто мешает уснуть. Выделяйте 10-15 минут каждый вечер, чтобы настроить разум на спокойный отдых.
Теплая ванночка с добавлением морской соли или травяных экстрактов расслабляет мышцы и снижает напряжение. Экстракты лаванды, розмарина или валерианы оказывают седативный эффект.
Вода не должна быть слишком горячей - оптимальная температура 36-38°C. Принимайте ванну за час до сна, чтобы подготовить организм к отдыху.
Магний способствует расслаблению мышц и нервной системы, помогая организму перейти в состояние покоя. Добавьте в свой рацион бананы, орехи, шпинат или авокадо, богатые этим минералом.
Также можно принимать магниевые добавки, но только после консультации с лечащим врачом. Баланс магния в организме помогает регулировать уровень мелатонина - гормона сна.
Стакан теплого молока с ложкой меда - старинный способ, помогающий быстрее заснуть. Молоко содержит триптофан, аминокислоту, способствующую выработке серотонина и мелатонина.
Мед, в свою очередь, стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращая ночные пробуждения. Этот напиток можно пить за пол часа до сна для лучшего эффекта.
Природные средства эффективны только при правильном режиме дня. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.
Организм привыкает к стабильному графику, и это способствует выработке мелатонина в нужное время. Регулярность важна для обеспечения природного биоритма и здорового сна.
Синий свет от экранов гаджетов угнетает выработку мелатонина, нарушая сон. Выключайте устройства за час до сна или используйте специальные очки с блокировкой синего спектра.
Альтернативой может быть чтение книги или прослушивание спокойной музыки. Замена электроники на спокойные занятия способствует лучшему засыпанию.
Раньше мы писали, кому можно спать днем и как это правильно делать.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты NHS, WebMD, Sleep Foundation.