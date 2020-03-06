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Абсолютна більшість українців проти скасування 8 березня

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 11:39
Абсолютна більшість українців проти скасування 8 березня
Фото: колаж (Pixabay)

Підтримують ініціативу скасувати свято тільки 10% громадян

Більшість українців (87%) не підтримують ідею скасування святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Підтримують ідею скасування свята тільки 9% респондентів, частіше на Заході України (18%), у той час навіть тут більшість (73%) не підтримують таку ініціативу.

Як зазначають соціологи, в 2012 році 91% українців були проти скасування святкування 8 березня, підтримували ідею лише 5% респондентів.

Абсолютна більшість українців проти скасування 8 березня

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 21-25 лютого 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", три чверті українців (77%) мають намір святкувати Міжнародний жіночий день 8 березня в 2020 році.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців згодні з твердженнями, що найважливіше завдання жінки - піклуватися про дім і сім'ю (83%) і те, що найважливіше завдання чоловіка - це заробляння грошей (75%).

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