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8 февраля: какие дела в этот день категорически нельзя делать, как не вынести из дома счастье

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

8 февраля Христиане чтят святого Захария, одного из двенадцати ветхозаветных малых пророков, который прожил и пророчествовал в Иерусалиме за пять столетий до рождения Христа.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Свое прозвище "Серповидец" Захария получил через одно из откровений, полученных во сне. В нем святой видел свиток, летевший в воздухе и сгибающийся, напоминая форму серпа.

В народе дата известна как день Захария или Захарий Серповидец. По старинным обычаям, в этот день действовали определенные строгие запреты, нарушение которых приносило серьезные беды.

Библейские предания свидетельствуют, что Захария обладал даром предсказания с юношеских лет и был известен как "зритель премирных видений". Он подробно описал триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим и предсказал, что Спасителя предадут за 30 сребренников. Кроме того, в своей книге пророк написал, что во время распятия произойдет затмение солнца, стражник ударит копьем в ребро Господа, а ученики Мессии рассыпаются по разным странам.

Что строго нельзя делать сегодня

Плохой приметой считалось выносить сор из избы в день Захария Серповидца, поскольку суеверные считали, что вместе с мусором можно вынести свое счастье.

Также в древности говоря, что пожилым людям в эту дату не следует смотреть в зеркало после заката, потому что это обещало сокращение жизни и могло вызвать скорую смерть. Даже молодым не рекомендовалось долго задумываться о своем изображении в зеркале, поскольку это считалось предупреждением о поступлении бед.

День Захария также рассматривался как неблагоприятный для любых хирургических операций и лечения зубов, поэтому эти дела откладывались на другую дату.

В этот день именины отмечают : Захар, Савва, Петр, Федор, Андрей, Степан.

Главные приметы дня

  • Если сегодня гремит гром, значит, весной и летом будут сильные ветры и ливни.
  • Если на Захарию ударил мороз, то это обещало скорый приход весны.
  • Если сегодня на деревьях лежит иней, это предвещало много меда.

 

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