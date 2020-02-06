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Комаров і Дорофєєва просять допомогти врятувати малюка з рідкісним захворюванням

STYLERПотрібна допомога    06.02.2020 - 21:34
Комаров і Дорофєєва просять допомогти врятувати малюка з рідкісним захворюванням
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять врятувати дитину (колаж: РБК-Україна)

Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров звернулися до українців з проханням допомогти маленькому хлопчику

Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти дворічній дитині, яка страждає від "слонової хвороби" або синдрому Протея. Тіло маленького Давида Амірова через рідкісне вроджене захворювання розвивається нерівномірно, і з дорослішанням хвороба буде тільки прогресувати, якщо хлопчик залишиться без допомоги.

Для довідки: синдром Протея - дуже рідкісне вроджене захворювання, що характеризується надмірно швидким і атиповим зростанням кісток, а також шкірних покривів. Часто супроводжується пухлинами окремих частин тіла.

Телеведучий і співачка в соцмережах звернулися до українців за допомогою. Впоратися з цим рідкісним випадком погодилася лише одна клініка у світі, за 87 000 євро. На лікування малюка вже зібрали 1 555 000 грн (56 000 євро). Залишилося зібрати 31 000 євро.

"Він непропорційно і дуже швидко росте, на очах збільшується частина обличчя, ноги вже відрізняються за розміром, він носить взуття різного розміру, і це кожен день прогресує", - пише Дорофєєва.

У хлопчика є шанс на нормальне життя. Давидові всього два рочки, і він відчайдушно хоче щасливо усміхатися, щоб його обличчя і тіло стало, як і у всіх інших діток, не було пухлин.

Комаров і Дорофєєва просять допомогти врятувати малюка з рідкісним захворюванням

Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять врятувати дитину (скрін: instagram.com/nadyadorofeeva)

Реквізити для допомоги:

Монобанк 5375414109871664, на ім'я Амірова Сабіна (мама).

ПриватБанк 5168745016259985, на ім'я Халіуллов Тимур (тато).

PayPal, для переказу з інших країн, natasha-0508.88@mail.ru, одержувач KorolNatalya (перевірений контакт, обов'язково позначка "для Давида").

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