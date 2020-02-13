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Діагноз дуже складний: маленькій донечці ветерана АТО потрібна допомога

STYLERПотрібна допомога    13.02.2020 - 07:02
Діагноз дуже складний: маленькій донечці ветерана АТО потрібна допомога
Дівчинці з ДЦП потрібна допомога (колаж РБК-Україна)

Батьки дівчинки з ДЦП звернулися по допомогу

Українців просять допомогти дівчинці з діагнозом ДЦП (дитячий церебральний параліч), спастичний тетрапарез - 8-річна Ліза Супрун з Кременчука під Полтавою потребує спеціальне крісло для щоденного використання. Це кімнатне крісло-коляска та засіб для реабілітації необхідно для зміцнення м'язів спини дитини.

Мама дівчинки Ліда Супрун звернулася з проханням до небайдужих посприяти у зборі необхідної для купівлі суми - близько 40 тисяч гривень.

Жінка розповіла, що їх з чоловіком - ветераном АТО - життя тепер повністю присвячене відновленню Лізи, постійному лікуванню, заняттям вдома та у центрах. Про це передають "Патріоти України".

Цей діагноз дуже складний, неможливо швидко раз і назавжди позбутися від нього, не можна вилікувати таблеткою, потрібні роки кропіткої роботи. Лікування повинно бути тривалим і непереривним. Крім лікування, таким діткам потрібні різні засоби реабілітації.

Також мама Лізи повідомила, що їхній первісток народилася на терміні 30 тижнів, вагою 1,5 кг.

"Ніхто такого не очікував. Лікарі втратили багато часу, 78 годин підтікали води, треба було негайно кесарити, а вони чекали якихось показників для цього... та пізно викликали пологи", - каже жінка.

Малятко відразу не закричала, її відвезли в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Їх з дівчинкою виписали через 1,5 місяці. Незабаром стало ясно, що Ліза сильно відставала з розвитку, не тримала голову в 3 місяці, не переверталася.

"При одному з відвідувань невролога, це було Лізі вже 4 місяці, лікар повідомив, що є ознаки ДЦП і наполягав, щоб ми відмовилися від дочки, поки ще вона маленька.Що ми ще зможемо стати батьками... Після чого ми зі скандалом пішли додому і пообіцяли один одному та Лізі боротися за її здоров'я, чого б це нам не вартувало", - пише мама дівчинки.

Зараз Лізі дуже потрібно спецкрісло - зі старого дівчинка вже виросла, а нове сім'ї зовсім не по фінансах.

Дитина сама не сидить, погано контролює голову. Без спеціального крісла Лізі доводиться лежати, що нелегко фізично та морально.

8-річній доньці ветерана АТО потрібна допомога - дівчинка з ДЦП потребує дороге спецкрісло (Фото: patrioty.org.ua)

"Дорогі друзі, допоможіть Лізі придбати важливий технічний засіб. Крісло потрібне їй кожен день, без нього сім’їдуже важко. Просимо внести будь-яку допомогу для Лізи. Нехай кожен день їй приносить радість від нових умінь і знань. Дівчинці дуже важливо сидіти, а без крісла це неможливо", - звернулася сім'я дитини.

Реквізити для бажаючих надати допомогу:

  • Рахунок: 29244825509100 Транзит / поповнення карти
  • Банк ПАТ КБ "Приват Банк"
  • МФО 305299
  • ЗКПО 14360570
  • Пластикова карта - 5168 7422 1621 8739 Супрун Лідія Іванівна (мама Лізи).

Фото та відео, деталі про лікування Лізи можна дізнатися на Facebook-сторінці мами Лізи: facebook.com/lidiysuprun

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