8 апреля - день исполнения желаний. Главные правила этого вторника, которые принесут счастье

Прогноз астропогоды на 8 апреля

"До 14:54 жизненные силы в организме человека могут начать фонтанировать. Направьте их на укрепление отношений в семье, благоустройство жилья. После 14:54 не надо планировать больших интеллектуальных и физических нагрузок, ведь наступает один из самых энергетически мощных периодов. В организме просыпаются мощные силы, если не уметь управлять ими, можно навредить себе и своему здоровью", - предупредила Соловьева.

"Все дела требуют максимального осознания, собранности и тщательности. Нужна повышенная осторожность в делах, доводите все ранее начатое до логического завершения. Беритесь за дела только при условии, что вы осознаете весь процесс от начала до финала. Заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим. Период раскаяния, прощения и исправления ошибок. Не стоит давать какие-либо обещания, надо выполнять чьи-то просьбы", - добавила она.

До восхода Солнца, отметила астролог, наступает начало Камада экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день после Новолуния, во время индуистского месяца Чайтра (март-апрель по григорианскому стилю).

"Поскольку этот экадаши открывает индуистский календарь постов, его почитают больше всего по сравнению с другими. Слово "камада" переводится с хинди как "исполнение желаний", поэтому считается, что его соблюдение способствует осуществлению мечты и достижению всего задуманного. Кроме того, этот могущественный день помогает качественно очистить карму. Также он является знаковым для всех семейных пар, которые хотят зачать ребенка", - пояснила эксперт.

Символическим управителем 8 апреля является Марс. Поэтому Соловьева советует не усиливать марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки.

"Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не раните других даже словом. Не просматривайте агрессивный контент (новости, видео, фотографии). Прощайте тех, кто вас обидел и ни в коем случае не обижайте сами. Можно давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме", - резюмировала она.