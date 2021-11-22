8 кімнат і басейн: стало відомо, в якому розкішному будинку живе Кива під Києвом

Журналісти вивчили фото і відео, опубліковані однопартійцем Ківи Вадимом Рабиновичем під час обшуку. На знімках відображені інтер'єр і екстер'єр будинку, а також території навколо нього.

Після чого журналісти порівняли знімки і оголошеннями про продаж і оренду нерухомості і з'ясували, що Кива володіє триповерховим будинком в Козині.

Будинок Іллі Киви під Києвом (скріншот з відео)

Цікаво, що в 2020 році цей будинок площею 420 метрів квадратних виставили на продаж за 21 мільйон гривень (790 тисяч доларів) або на довгострокову оренду за 120 тисяч гривень (4500 доларів).

Будинок Іллі Киви під Києвом (скріншот з відео)

У будинку 8 кімнат і є свій басейн. Ділянка 30 соток, на якому також є будиночок для охорони. Також видно, що він знаходиться в зеленій зоні.

Журналісти дізналися про будинок Іллі Киви під Києвом (відео: YouTube)