8 червня: що сьогодні заборонено робити, хто святкує іменини

У народі це свято назвали Карполовом за те, що зловити коропа в цей день означало удачу.



Короп жив в I столітті і був послідовником святого Павла. Він вважав великою честю прислужувати апостолу, виконувати його доручення і доставляти від нього послання людям. Деякий час Короп трудився на острові Кандія, який знаходився в Середземному морі, на південь від Егейського. Там його будинок відвідав член Афінського верховного судилища святий Діонісій.



Павло провів багато часу з коропом і переконався в його благочесті, твердості духу і непохитній вірі в Господа. Він поставив свого послідовника єпископом фракійського міста Берії, який знаходився на Балканському півострові, на північ від Македонії.

У це народне свято чоловіки виходять на риболовлю. Спіймати коропа в цей день - це супер знак. Ця риба відома своєю хитрістю і сильним бійцівським характером.



Якщо будь-які меблі або посуд має неприємний запах, її залишають на деякий час під кущем квітучої шипшини, і запах йде.

Народні прикмети цього дня

Багато комарів - останні дні червня будуть теплими, але з дощами.

Відчувається вогкість в повітрі - до затяжної негоди.

Багато щавлю - літо виявиться теплим.

Жаби голосно і багато квакають - перед дощем.

Мухи і комарі дуже приставучі і настирливі — до дощової погоди.

Після довгого затишшя раптом почав дути вітер - до зміни погоди в гіршу сторону.

Качки багато пірнають і хлюпаються у воді — скоро буде дощ.

Риба вистрибує з води - до дощової погоди.

Комарі літають роєм, мошкара стоїть стовпами — погода буде сонячна.

Коників багато з'явилося - до посухи.

Раки на сушу виходять - перед опадами.

Що сьогодні не можна робити

Підмітати підлогу після заходу – можна наслати хвороби на свою сім'ю.

Відправлятися в поїздку.

Міняти роботу або житло.

Брати в борг і давати самому.

Іменини святкують: Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона.