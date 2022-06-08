8 червня: що сьогодні заборонено робити, хто святкує іменини

8 червня 2022 року православні відзначають Апостолів від 70-ти Коропа і Алфея, день мученика Георгія Нового, набуття мощей преподобного Макарія, ігумена Калязинського, Чудотворця.
Що сьогодні не можна робити і основні прикмети - читайте в матеріалі Styler.
У народі це свято назвали Карполовом за те, що зловити коропа в цей день означало удачу.
Короп жив в I столітті і був послідовником святого Павла. Він вважав великою честю прислужувати апостолу, виконувати його доручення і доставляти від нього послання людям. Деякий час Короп трудився на острові Кандія, який знаходився в Середземному морі, на південь від Егейського. Там його будинок відвідав член Афінського верховного судилища святий Діонісій.
Павло провів багато часу з коропом і переконався в його благочесті, твердості духу і непохитній вірі в Господа. Він поставив свого послідовника єпископом фракійського міста Берії, який знаходився на Балканському півострові, на північ від Македонії.
У це народне свято чоловіки виходять на риболовлю. Спіймати коропа в цей день - це супер знак. Ця риба відома своєю хитрістю і сильним бійцівським характером.
Якщо будь-які меблі або посуд має неприємний запах, її залишають на деякий час під кущем квітучої шипшини, і запах йде.
Іменини святкують: Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар церковних свят у червні 2022 роки.
А також розповідали, коли в Україні відзначається Трійця, і чи буде додатковий вихідний.