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8 червня: що сьогодні заборонено робити, хто святкує іменини

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Середа 08 червня 2022 06:04
8 червня: що сьогодні заборонено робити, хто святкує іменини Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

8 червня 2022 року православні відзначають Апостолів від 70-ти Коропа і Алфея, день мученика Георгія Нового, набуття мощей преподобного Макарія, ігумена Калязинського, Чудотворця.

Що сьогодні не можна робити і основні прикмети - читайте в матеріалі Styler.

У народі це свято назвали Карполовом за те, що зловити коропа в цей день означало удачу.

Короп жив в I столітті і був послідовником святого Павла. Він вважав великою честю прислужувати апостолу, виконувати його доручення і доставляти від нього послання людям. Деякий час Короп трудився на острові Кандія, який знаходився в Середземному морі, на південь від Егейського. Там його будинок відвідав член Афінського верховного судилища святий Діонісій.

Павло провів багато часу з коропом і переконався в його благочесті, твердості духу і непохитній вірі в Господа. Він поставив свого послідовника єпископом фракійського міста Берії, який знаходився на Балканському півострові, на північ від Македонії.

У це народне свято чоловіки виходять на риболовлю. Спіймати коропа в цей день - це супер знак. Ця риба відома своєю хитрістю і сильним бійцівським характером.

Якщо будь-які меблі або посуд має неприємний запах, її залишають на деякий час під кущем квітучої шипшини, і запах йде.

Народні прикмети цього дня

  • Багато комарів - останні дні червня будуть теплими, але з дощами.
  • Відчувається вогкість в повітрі - до затяжної негоди.
  • Багато щавлю - літо виявиться теплим.
  • Жаби голосно і багато квакають - перед дощем.
  • Мухи і комарі дуже приставучі і настирливі — до дощової погоди.
  • Після довгого затишшя раптом почав дути вітер - до зміни погоди в гіршу сторону.
  • Качки багато пірнають і хлюпаються у воді — скоро буде дощ.
  • Риба вистрибує з води - до дощової погоди.
  • Комарі літають роєм, мошкара стоїть стовпами — погода буде сонячна.
  • Коників багато з'явилося - до посухи.
  • Раки на сушу виходять - перед опадами.

Що сьогодні не можна робити

  • Підмітати підлогу після заходу – можна наслати хвороби на свою сім'ю.
  • Відправлятися в поїздку.
  • Міняти роботу або житло.
  • Брати в борг і давати самому.

Іменини святкують: Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар церковних свят у червні 2022 роки.

А також розповідали, коли в Україні відзначається Трійця, і чи буде додатковий вихідний.

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