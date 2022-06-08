8 июня: что сегодня запрещено делать, кто празднует именины
8 июня 2022 года православные отмечают Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, день мученика Георгия Нового, Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца.
Что сегодня нельзя делать и основные приметы - читайте в материале Styler.
В народе этот праздник назвали Карполовом за то, что поймать карпа в этот день означало удачу.
Карп жил в I веке и был последователем святого Павла. Он считал великой честью прислуживать апостолу, выполнять его поручения и доставлять от него послания людям. Некоторое время Карп трудился на острове Кандия, который находился в Средиземном море, к югу от Эгейского. Там его дом посетил член Афинского верховного судилища святой Дионисий.
Павел провел много времени с Карпом и убедился в его благочестии, твердости духа и непоколебимой вере в Господа. Он поставил своего последователя епископом Фракийского города Берии, который находился на Балканском полуострове, к северу от Македонии.
В этот народный праздник мужчины выходят на рыбалку. Поймать карпа в этот день – это супер знак. Эта рыба известна своей хитростью и сильным бойцовским характером.
Если какая-либо мебель или посуда имеет неприятный запах, ее оставляют на некоторое время под кустом цветущего шиповника, и запах уходит.
Народные приметы этого дня
- Много комаров — последние дни июня будут теплыми, но с дождями.
- Ощущается сырость в воздухе — к затяжному ненастью.
- Много щавеля — лето окажется теплым.
- Лягушки громко и много квакают — перед дождём.
- Мухи и комары очень приставучие и назойливые — к дождливой погоде.
- После долгого затишья вдруг начал дуть ветер — к перемене погоды в худшую сторону.
- Утки много ныряют и плещутся в воде — скоро будет дождь.
- Рыба выпрыгивает из воды — к дождливой погоде.
- Комары летают роем, мошкара стоит столбами — погода будет солнечная.
- Кузнечиков много появилось — к засухе.
- Раки на сушу выходят — перед осадками.
Что сегодня нельзя делать
- Подметать пол после заката – можно наслать болезни на свою семью.
- Отправляться в поездку.
- Менять работу или жилье.
- Брать в долг и давать самому.
Именины празднуют: Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Алена, Елена, Илона.
Напомним, ранее мы публиковали календарь церковных праздников в июне 2022 года.
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