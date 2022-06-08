8 июня: что сегодня запрещено делать, кто празднует именины

В народе этот праздник назвали Карполовом за то, что поймать карпа в этот день означало удачу.



Карп жил в I веке и был последователем святого Павла. Он считал великой честью прислуживать апостолу, выполнять его поручения и доставлять от него послания людям. Некоторое время Карп трудился на острове Кандия, который находился в Средиземном море, к югу от Эгейского. Там его дом посетил член Афинского верховного судилища святой Дионисий.



Павел провел много времени с Карпом и убедился в его благочестии, твердости духа и непоколебимой вере в Господа. Он поставил своего последователя епископом Фракийского города Берии, который находился на Балканском полуострове, к северу от Македонии.

В этот народный праздник мужчины выходят на рыбалку. Поймать карпа в этот день – это супер знак. Эта рыба известна своей хитростью и сильным бойцовским характером.



Если какая-либо мебель или посуда имеет неприятный запах, ее оставляют на некоторое время под кустом цветущего шиповника, и запах уходит.

Народные приметы этого дня

Много комаров — последние дни июня будут теплыми, но с дождями.

Ощущается сырость в воздухе — к затяжному ненастью.

Много щавеля — лето окажется теплым.

Лягушки громко и много квакают — перед дождём.

Мухи и комары очень приставучие и назойливые — к дождливой погоде.

После долгого затишья вдруг начал дуть ветер — к перемене погоды в худшую сторону.

Утки много ныряют и плещутся в воде — скоро будет дождь.

Рыба выпрыгивает из воды — к дождливой погоде.

Комары летают роем, мошкара стоит столбами — погода будет солнечная.

Кузнечиков много появилось — к засухе.

Раки на сушу выходят — перед осадками.

Что сегодня нельзя делать

Подметать пол после заката – можно наслать болезни на свою семью.

Отправляться в поездку.

Менять работу или жилье.

Брать в долг и давать самому.

Именины празднуют: Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Алена, Елена, Илона.