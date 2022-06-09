8 хитрощів, щоб півонії довше стояли у вазі

Як і коли зрізати півонії

Найкраще зрізати півонії вранці або ввечері, оскільки саме в цей час в стеблах, листках і пелюстках міститься велика кількість вологи. Завдяки цьому зрізані квіти довше простоять у воді. Також ні в якому разі не можна ламати квіти - це зашкодить стебло і може стати причиною швидкого в'янення.

Зберігаємо свіжість півоній у вазі: кілька хитрощів

Перш ніж поставити півонії в вазу, потримайте їх кілька годин в прохолодному і темному місці. Ідеально буде наповнити ванну водою кімнатної температури і опустити квіти туди. Вони обов'язково повинні акліматизуватися після вулиці і увібрати вологу.

Підготуйте відповідну вазу. Півонії люблять вази темних тонів - в таких вода не загниває. Перед використанням слід промити вазу розчином марганцівки. Ємність повинна також бути глибокою, щоб стебла могли поміститися в воду на 3/4 своєї довжини - тоді вони будуть повністю забезпечені харчуванням.

Щоб півонії не зів'яли, видаліть все листя, яке стикається з водою, зі стебла. У стоячій воді листя починає гнити, і квіти можуть загинути.

Воду для півоній краще продезінфікувати, це продовжить "життя" букета. Знезаразити воду можна за допомогою засобів, які є в кожному будинку, - аспірину (таблетка на літр води), нашатирного спирту (2 краплі на літр), винного або яблучного оцту (половина чайної ложки на літр), лимонної кислоти (щіпка на кінчику ножа на літр), борної кислоти (половина чайної ложки на літр), хлорного відбілювача (2 краплі на літр), горілки (2 чайні ложки на літр).

Щодня або через день міняйте воду. Півонії люблять чисту і відстояну протягом доби воду.

Як довше зберегти півонії у вазі (фото: freepik.com)

Стебла півоній краще підрізати навскоси, під струменем води. Рекомендується також зробити по одному вертикальному надрізу, довжиною до 2 см. Це збільшить площу вбирання поживних речовин.

Ні в якому разі не ставте півонії на протягах і під прямими сонячними променями. Це сприяє швидкому випаровуванню вологи, тому квіти зів'януть набагато швидше. Також вони не терплять сусідства з фруктами, так що не варто ставити їх поруч з букетом - квіти швидко зів'януть, а фрукти згниють.

Щоб зберегти чудовий аромат півоній надовго, накривайте бутони на ніч целофановим пакетом або спеціальним папером.