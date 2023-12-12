"И снова грустная весть..." Умер известный режиссер и лауреат Шевченковской премии Игорь Кобрин

Чем прославился режиссер

"И снова грустная новость... Ушел из жизни коллега, однокурсник, кинорежиссер Игорь Кобрин. Прощай, друг", - написала Кломинская.

Игорь Кобрин родился 2 февраля 1951 года во Львове. Образование получил во Львовском университете, а затем окончил Киевский государственный институт театрального искусства по специальности режиссер кино и телевидения.

В 1989 году он стал лауреатом Шевченковской премии. Также был членом Национального союза кинематографистов Украины и основателем и директором общества Студия "Телекон".

Кобрин был лауреатом международных кинофестивалей в Чикаго и Хьюстоне (США), Югославии.

В 2008 году режиссер получил звание "Заслуженный деятель искусств Украины" за весомый личный вклад в честь памяти жертв геноцида Украинского народа в связи с 75-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе.

Игорь Кобрин был лауреатом международных кинофестивалей (фото: Facebook/Natala Soboleva)

В творческом наследии режиссера 12 фильмов и сериалов. Среди них "1941. Заборонена правда", "Чорнобиль: Два кольори часу", "Не хочу згадувати", "Заручники свободи", "Апельсинова долька", "Собор на крові", "Хлібна гільйотина", "Плавильний котел".

"Был энциклопедичным, много носил в себе, переживал о несбыточных мечтах. Грело то, что встретимся с ним в Киеве, поработаем и будем на родной земле. Пусть звенят колокола, Игорь их очень любил, как и жизнь", - написала знакомая режиссера Надежда Игнатова.

Пока о причине смерти художника не сообщают.