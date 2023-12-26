72-летняя раненая из Кривого Рога прошла реабилитацию от Фонда Ахметова

В последний день июля 2023 года рядом с ее домом в Кривом Роге попала ракета. 72-летняя Лариса Ивановна была на кухне у открытого окна. Она сильно пострадала: получила минно-взрывные травмы и компрессионно-обломочный перелом позвоночника.

"Для меня это так было приятно... Здесь все продумано для человека, до мелочей. Уникальный, отзывчивый персонал. Я очень довольна и всем рекомендую. Спасибо Фонду за то, что действительно помогает людям. Прогресс есть – я уже могу наклоняться, могу сидеть безболезненно, могу надеть носки, застегнуть сапоги, а для человека это очень важно", - делится женщина.

Когда началась полномасштабная война, они с мужем помогали переселенцам и раненым - собирали все, что вырастили на собственной даче, и отвозили туда, где люди больше нуждались в помощи. Жизнь супругов коренным образом изменилась после того, как 31 июля российская ракета взорвалась в 50 метрах от их девятиэтажки.

"Я услышала свист и развернулась к окну. Меня взрывной волной бросило на мебель. Я спиной упала и поломала позвоночник. Боль невероятная... Меня повезли в больницу. Вставили титановую систему в позвоночник, зафиксировали поломанный позвонок", - рассказывает женщина.

После операции Лариса Ивановна нуждалась в реабилитации. Ее муж обратился в Фонд Ахметова. Вскоре супруги отправились в санаторий, где женщина прошла курс восстановления. Она отмечает улучшение своего состояния и с оптимизмом смотрит в будущее.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" фонд оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).