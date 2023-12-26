72-летняя раненая из Кривого Рога прошла реабилитацию от Фонда Ахметова
В последний день июля 2023 года рядом с ее домом в Кривом Роге попала ракета. 72-летняя Лариса Ивановна была на кухне у открытого окна. Она сильно пострадала: получила минно-взрывные травмы и компрессионно-обломочный перелом позвоночника.
Через несколько месяцев после сложной операции Лариса Ивановна прошла курс реабилитации, организованный на Закарпатье Фондом Рината Ахметова.
"Для меня это так было приятно... Здесь все продумано для человека, до мелочей. Уникальный, отзывчивый персонал. Я очень довольна и всем рекомендую. Спасибо Фонду за то, что действительно помогает людям. Прогресс есть – я уже могу наклоняться, могу сидеть безболезненно, могу надеть носки, застегнуть сапоги, а для человека это очень важно", - делится женщина.
Когда началась полномасштабная война, они с мужем помогали переселенцам и раненым - собирали все, что вырастили на собственной даче, и отвозили туда, где люди больше нуждались в помощи. Жизнь супругов коренным образом изменилась после того, как 31 июля российская ракета взорвалась в 50 метрах от их девятиэтажки.
"Я услышала свист и развернулась к окну. Меня взрывной волной бросило на мебель. Я спиной упала и поломала позвоночник. Боль невероятная... Меня повезли в больницу. Вставили титановую систему в позвоночник, зафиксировали поломанный позвонок", - рассказывает женщина.
После операции Лариса Ивановна нуждалась в реабилитации. Ее муж обратился в Фонд Ахметова. Вскоре супруги отправились в санаторий, где женщина прошла курс восстановления. Она отмечает улучшение своего состояния и с оптимизмом смотрит в будущее.
В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" фонд оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).
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