70% українців розвіяли маячню Путіна про "один народ" - опитування

Нещодавно президент Росії Володимир Путін опублікував статтю "Про історичну єдність росіян і українців", в якій, заявив, що ніякої історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути. 70,4% українців не згодні з цим.

Незгоду з цією тезою висловили 52,4% опитаних українців на сході країни, на півдні - 58,8%, в центральній частині - 74%, в західному регіоні - 90,4%.

У своїй статті Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, в результаті чого Росія фактично була пограбована. З цим не згодні 75,7% українців.

Незгода з цією тезою висловили 59,1% опитаних українців на сході країни, на півдні - 65%, в центральній частині - 80,6%, в західному регіоні - 91,4%.