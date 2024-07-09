7 звезд шоу-бизнеса, которые еще до войны говорили на украинском

Христина Соловий

Вокалистка в своем творчестве освещает лемковские традиции, возрождает музыку своих предков и создает аранжировку на народные песни. Ее гражданская позиция четкая и твердая.

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Сергей Притула

Шоумен и волонтер Сергей Притула всегда общался на украинском. С самого начала своей карьеры он на родном языке передавал идеи через телеэкраны, ясно демонстрируя свою гражданскую позицию и любовь к национальной культуре.

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ru)

Оля Цыбульская

Телеведущая и певица активно популяризирует украинский язык не только в повседневной жизни, но и в своем творчестве. В ее репертуаре представлено множество украиноязычных хитов, тогда как у многих ее коллег преобладают песни на русском языке.

Оля Цыбульская (фото:instagram.com/cybulskaya)

Леся Никитюк

Телеведущая Нового канала Леся Никитюк тесно ассоциируется с украинским языком. Иногда из ее уст прозвучит суржик, который всегда звучит мило и приятно.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Григорий Решетник

Григорий Решетник, телеведущий канала СТБ, ведет множество программ, что делает его частым гостем на экранах украинцев. Он всегда выделялся среди своих русскоговорящих коллег тем, что постоянно использует украинский язык.

Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Святослав Вакарчук

Благодаря группе "Океан Эльзы", украиноязычная музыка звучит по всему миру. Святослав Вакарчук отличается от лидеров шоу-бизнеса не только своим умением разговаривать на украинском языке для соблюдения квот на телевидении, но и искренне любит, уважает и ценит этот язык.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Дидье

Дзидзьо популяризирует не только музыку, но и кино. Он снял несколько фильмов, покоривших сердца украинских зрителей.

Дидзьо (фото: instagram.com/dzidzio)

К слову, среди известных людей, которые говорят на украинском, можно отметить также музыканта Тараса Тополю, композитора Александра Положинского, певца Wellboy, группу KALUSH, Виктора Павлика, Ирину Федишин, солиста группы "Без Обмежень" Сергея Танчинца, реперку Alyona Alyona, певиц MamaRika, телеведущую Ольгу Фреймут, а также многих других.